La despedida de los medios de Iñaki Gabilondo llega el 2 de noviembre

El emblemático periodista Iñaki Gabilondo pone fin a su etapa en los medios de comunicación con 80 años y con casi 60 años dedicados en cuerpo y alma a su carrera periodística. Su despedida será con un programa en el que plantea la pregunta más difícil de su carrera ¿Qué (diablos) es España?

Con preguntas como ¿Hasta qué punto la Reconquista y la Contrarreforma han determinado nuestro presente? ¿Qué pecados arrastramos de los que nunca fuimos absueltos? ¿Cuáles han sido nuestros mejores momentos históricos? ¿Es España el país de las oportunidades perdidas? ¿Es España un país invertebrado o invertebrable? ¿Carecemos de un proyecto nacional y de una visión de futuro?

Iñaki Gabilondo propone una profunda reflexión sobre esta España suya y nuestra, y nos invita a pensar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras fortalezas y debilidades cómo país y sobre los problemas de hoy y de antes que ahora resurgen con fuerza.

Para entender qué somos y hacia dónde vamos, Gabilondo conversa con algunas de las personalidades más influyentes del país como: María Elvira Roca (historiadora), Antonio Muñoz Molina (escritor), José María Ridao (diplomático), Daniel Innerarity (filósofo), David Broncano (cómico), Jordi Amat (historiador y escritor), Cayetana Álvarez de Toledo (política), Elizabeth Duval (escritora y activista), Jorge Valdano (ex futbolista y comentarista deportivo), Juan José Álvarez Rubio (jurista), José Álvarez Junco (historiador), Pedro Duque (ex astronauta y ex ministro), José Andrés (chef), Isabel Coixet (cineasta) y David Trueba (cineasta y escritor).

¿Qué (diablos) es España? es un diálogo abierto analítico y sin prejuicios que repasa nuestra historia mirando hacia el futuro. Un recorrido en el que revisitamos momentos y lugares claves de nuestra biografía como país. El gran legado de Iñaki Gabilondo.

La presentación de este nuevo programa se hará en Madrid el miércoles 2 de noviembre a las 12:00 en Cineteca y a la que asistirá Iñaki Gabilondo. El estreno en la pequeña pantalla se hará ese mismo miércoles 2 de noviembre de 2022 a las 22:30 en 0 de Movistar Plus y por supuesto estará disponible en el servicio bajo demanda, para lo que prefieran verlo en otro momento o volverlo a a ver.