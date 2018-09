La 2 dice adiós a su franja diaria de cine español

Durante más de tres años a las diez de la noche de domingo a viernes comenzaba una película española en La 2. Tras más de un millar de títulos que han desfilado por la franja, desde celuloide rancio a joyas de nuestros talentos, Historia de nuestro cine se encoge a la noche de los viernes a partir de la semana entrante, con la renovación dela parrilla del segundo canal, donde, tal como ha sucedido en los informativos, ha podido poner ya su sello la actual administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Con la programación de La 1 hipotecada por la anterior dirección, con contratos firmados a medio plazo (los seriales, Centro médico, dudosas series como El Continental) La 2 es una válvula de escape para reorientar la programación hacia las novedades y mostrar un nuevo estilo.

Por lo pronto las películas comercializadas por Enrique Cerezo se toman un respiro y de esta manera, variando la cartelera de las diez y aportando otros contenidos se quiere ofrecer “una programación más variada y atractiva”, se propone desde RTVE.

El prime time de La 2

Los lunes, noche de más consumo de la semana en la que La 2 competía en muchas ocasiones con títulos muy trasnochados, ahora se programará cine independiente. Her (narra el amor de un informático solitaria hacia el sistema de su ordenador), del cineasta Spike Jonze, de 2013, inaugura la parcela. El martes no hay película, sino que a las diez regresa unos de los programas estrella de La 2, el recopilatario Cachitos de hierro y cromo, al que releva a las once La hora Musa, el nuevo espacio de música en directo conducido por Maika Makovski y con Franz Ferdinand, Juan Perro y Mala Rodríguez como primeros invitados. Cachitos abre nueva andadura con Tecnopop y las siguientes serán Música latina, Hermanísimos, Platea y Spanish disco.

El miércoles será el día de cine clásico, con Río Bravo, un épico western de Howard Hawks con John Wayne, como primer título de la temporada. El jueves será noche de documentales, con Documáster, que estrena franja con Los secretos de las 6 esposas. A continuación regresa una veterana de la cadena pública retirada de la pantalla desde los años 80, Mari Cruz Soriano, con un espacio de entrevistas, Gigantes en La 2.

La película española de los viernes arrancará en su nuevo formato con Mariano Barroso y Mi hermano del alma, de 1993, mientras que el sábado prosigue Versión europea, con Yo, Daniel Blake como próxima película;y el domingo Versión española, con el coloquio de Cayetana Guillén Cuervo. El próximo título es La mujer del anarquista.

La 2 Noticias estrenará su nuevo horario de las ocho y media de la tarde, compitiendo con las noticias de La Sexta, Cuatro y Canal Sur pero en principio se pospone el regreso una semana más.

Franja cultural a las 21.00

Antes del prime time, a las nueve de la noche, se ubican programas emblemáticos de la casa dedicados a la cultura: Metrópolis, el literario Página Dos, Ritmo Urbano y ¡Atención Obras!. En el caso de los viernes Días de cine adelanta su hora a las 20.30 para dar paso al debate de la película española.

“No es lo que ves, es cómo lo ves” es el nuevo lema de la segunda cadena de TVE, que en su promoción vuelve a confirmar que la Misa seguirá los domingos, pese a los bulos lanzados por medios afines al PP.