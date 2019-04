El erotismo de Mario Casas llega a Cannes

Ni Mario Casas es Christian Grey, ni Instinto es 50 sombras de Grey. El actor de moda defiende en Canneseries la originalidad de la ficción erótica producida por Bambú para Movistar +. “No tiene nada que ver con Grey. Hay alguna referencia, creo, en los antifaces, pero para mí sería más un Eyes Wide Shut o Shame en la relación con ese tipo de género”, adelanta el intérprete gallego.

Instinto, que se estrena el próximo 10 de mayo en Movistar+, consta de ocho episodios centrados en el personaje que interpreta Casas, Marco Mur, un empresario de éxito atormentado que se desfoga en el sexo. La imagen de un protagonista guapo y poderoso que recurre a juguetes sexuales, en algunos casos sádicos, para enfrentar sus problemas, ha sido motivo para que muchos hablen de Instinto como del 50 sombras de Grey español.

“Hay algunas escenas de sexo que han sido muy fuertes para mí, porque me he expuesto. Hay prácticas de ahogo, de dominación, de sumisión, y yo he intentado volcarme emocionalmente, ha sido bastante duro por momentos”, confiese el actor que saltó a la fama por series como Los hombres de Paco o El barco. Con Instinto cree que la ficción española ofrece algo diferente en el mercado internacional.

En Canneseries también se presentan otras serie de alto contenido erótico como Now Apocalypse, siguiendo la estela del éxito de Netflix Sex Education, cuya protagonista Emma Mackey es miembro del jurado en esta segunda edición del certamen. Teresa Fernández-Valdés, cofundadora de Bambú Producciones, señala que la apertura del erotismo en la televisión era “algo que estaba pendiente”.

Su atractivo en el caso de los jóvenes le parece “evidente”, mientras que para los adultos es “hablar con naturalidad de una realidad de la que no se habla”. “El sexo no puede significar cutre o repugnante porque sexo tenemos todos”, recuerda la productora y guionista de series como Velvet.