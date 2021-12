Telecinco da el segundo 'pelotazo' con Rocío Carrasco

Telecinco dedicó toda la tarde del último martes a rendir homenaje a Rocío Jurado con un especial protagonizado por su hija, Rocío Carrasco, que anotó un 17,9% de cuota de pantalla o, lo que es lo mismo, 1.760.000 espectadores pegados frente a sus televisores.

El último viaje de Rocío, pese a disfrazarse de tributo, nació de los obstáculos legales que la familia Mohedano ha puesto a la heredera universal de la cantante chipionera a fin de que no vea la luz la segunda parte de su documental, a la vista de que no saldrán bien parados. Lo que se ha confirmado es que Carrasco sigue siendo un caballo ganador para la cadena de Mediaset, que no ceja en su empeño de alargar como sea posible el éxito de la primera parte, Rocío: contar la historia para seguir viva.

Telecinco logró recuperar así recuperar unos datos muy favorables que demuestran que la hija de Rocío Jurado sigue vendiendo. El último viaje de Rocío se impuso en su franja de emisión y la competencia no pudo apenas resistir el envite de lo que se vendió como un programa que haría historia.

-Jorge Javier: “Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada por el homenaje a su madre” #yoveosalvame #APOYOROCIO15D pic.twitter.com/IMeaR4Z8ru — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 15, 2021

Finalmente, el espacio recibió exacerbadas críticas, tanto por parte de los medios como en redes sociales, por alargar demasiado lo que al final resultó ser meramente abrir un cajón para mostrar algunos vestidos que llevó la artista en momentos clave de su carrera.

Antena 3 fue la segunda opción predilecta el martes para los espectadores con nuevas emisiones de sus series de éxito: Amar es para siempre, que anotó un 11,5% de share, y después Tierra Amarga, que logró alcanzar un 14,5% de cuota, lo que representó casi 1 punto (0,8%) por encima del martes pasado. Rocío Carrasco no llegó a hacerle sombra en este sentido, aunque se llevase la medalla de oro para Mediaset.

La tercera opción del público para la tarde del martes en la que Sálvame rindió supuestamente homenaje a Rocío Jurado fue TVE con nuevas entregas de Dos vidas, la serie en la que trabaja como actriz Gloria Camila, hermana de Carrasco, y que ya ha anunciado su cancelación ante los bajos datos de audiencia. El martes se conformó con un 5,7% de share, creciendo después con Servir y proteger hasta el 6,4%. La Sexta, en cuarta posición, anotó un 6,2% tanto con Zapeando como después con Más vale tarde.

Este triunfo de Rocío Carrasco en términos de audiencia se ha traducido estos días posteriores en terreno abonado para los programas del corazón de la cadena. El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía y Sálvame no hacen más que debatir sobre lo que dijo la hija, la otra hija, el hermano y la cuñada. ¿En qué se traducirá esta expectación? Probablemente, y si legalmente es viable, la continuación del documental de Carrasco estará al caer para echar más leña al fuego. De esto se trataba al fin y al cabo.