Cómo evoluciona el actor José Luis Gil tras el infarto cerebral que sufrió

José Luis Gil es uno de los actores más reconocidos y queridos por la audiencia española gracias a sus papeles como Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor en La que se avecina. Pero el actor también cuenta con una gran carrera en el teatro y es una de las grandes voces del doblaje en español, siendo reconocidos por todos los públicos su trabajo en Toy Story dando voz a Buzz Lightyear o Marlin en Buscando a Nemo.

Debido al infarto cerebral que José Luis Gil sufrió recientemente, los creadores de la serie han confirmado que abandonará temporalmente la ficción, siendo el único protagonista que continuaba en el proyecto de los hermanos Caballero desde hace dos décadas. Por primera vez desde que diera inicio la ficción, José Luis Gil no estará en la nueva temporada.

Sus compañeros y directores hablan sobre su estado de salud

El pasado mes de noviembre José Luis GIl sufrió un infarto cerebral en Zaragoza. Durante varias semanas angustiosas donde el actor se debatió duramente entre la vida y la muerte, ya se recupera en su domicilio rodeado de sus familiares. El creador de La que se avecina, Alberto Caballero, ha hablado por primera vez de lo acontecido: "Fue un momento muy crítico, lo que le pasó fue muy serio. Para nosotros es un referente, una persona a la que queremos mucho. La recuperación es lenta, pero se está recuperando y estamos muy en contacto con su familia para ver esta evolución".

Una de sus compañeras, Cristina Medina, no ha podido evitar emocionarse y romper a llorar al ser preguntada por su compañero de serie: "No puedo ni siquiera hablar. Está mejorando, lo que pasa que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible pues… Es muy duro para él, para su familia. Es durísimo. Así que, muchísimo ánimo". La recuperación de José Luis Gil avanza muy lentamente, pero la actriz confirmó que intentan saber de él lo máximo posible: "Mando algún WhatsApp de vez en cuando porque sé que lo he vivido desde el otro lado que es muy pesado. Soy muy prudente. Voy preguntando por su salud, mandando ánimos y besos… Que se recupere, por Dios…".

Cristina Medina también ha respondido a las preguntas realizadas sobre su tratamiento contra el cáncer de mamá y su recuperación: "En esto hay tanto desconocimiento que se creen que te dan la quimio, te quedas calva y te vas a tu casa y no. Esto ya son años. Ya te conviertes en una enferma en mayor o menor medida. Podría haber metástasis, pero no. Todas las revisiones están dando bien y el tratamiento, también. Aunque todo sea duro, va muy bien". La serie perteneciente a Telecinco se estrenaba el pasado 14 de marzo con uno de los capítulos más especiales para la producción, debido a la ausencia de José Luis y el homenaje a Eduardo Gómez, fallecido el pasado 2019: "A veces echo mucho de menos los sabios consejos de Mente Fría. Era el Yoda de Montepinar. ¿Dónde estará?".