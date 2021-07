Así es la final (muy andaluza) de 'La Voz kids'

Seis de los ocho finalistas que han alcanzado La Voz kids son andaluces, entre Cádiz, Córdoba y Sevilla. Una gala que arranca a las diez de la noche en Antena 3, con Eva González de conductora y cuatro coaches, Melendi, Rosario, Vanesa Martín y Bisbal disputándose la victoria con dos aspirantes cada uno.

En la gala de este viernes del formato de Boomerang TV regresarán los asesores (Aitana, Beret, Rozalén y Blas Cantó) para apoyar a los finalistas en este último momento. La entrega de hoy contará también con la participación de Gemeliers, Aysha, Melani y Aray, que tuvieron una gran oportunidad en La Voz Kids. El principal invitado de esta noche es el malagueño Pablo López, que es coach de la versión de adultos.

Como guía, el desenlace estará divido en una actuación conjunta, otra con la actuación con el asesor más otra individual. En ese momento cada coach elegirá su finalista. En la segunda parte de la gala esos cuatro elegidos cantarán junto al coach, un pase decisivo tras el cual el público tomará la decisión de proclamar el ganador de esta edición. El premio final es la grabación de un single con Universal Music y una beca de 10.000 euros para completar la formación.

Los finalistas

Estos son los finalistas: Por parte de David Bisbal, Manuel Ayra, de Cádiz, 14 años, brilló con su potente voz en la semifinal con Tu refugio de Pablo Alborán. Y Rocío Avilés, Sevilla, 14 años, destacó con su tono dulce con Vuelvo a verte de Malú.

Por Vanesa Martín participan Lola Avilés, Sevilla, 12 años, que hizo un hueco en la final con Te espero aquí de Pablo López.

Y Javier Crespo, Córdoba, 15 años, que sorprendió con When we were young, de Adele, con una voz emocionante.

Melendi eligió al pequeño rockero Jesús del Río, de 8 años, de Madrid, y se clasificó con Back in black de AC/DC. Y Levi Díaz, de Barcelona, con otro espectacular timbre.

Los finalistas de Rosario Flores son Nazaret Moreno, de 8 años, de Sevilla, que intervino en la semifinal con Olvidé respirar de India Martínez. Y Jesús Montero, de Sevilla, un pequeño de 9 años, experto en baladas, que llegó a la final con No me doy por vencido.

Sobre la una de la madrugada se conocerá el vencedor de una competida edición de 2021.