Frank Cuesta sobre Pacma: "Son unos sinvergüenzas porque están promoviendo el odio"

Frank Cuesta vuelve a liarla parda. En esta ocasión el objetivo de la mirilla del herpetólogo, que en la actualidad tiene el programa Wild Frank en Dmax, se centra en el partido animalista Pacma, que parece estar en el candelero últimamente. Recordemos la campaña en redes sociales para que no se le vote. Pues bien, volviendo a Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla otrora, su especial afrenta contra el Pacma se materializa en un vídeo que se puede consultar aquí en el que no deja al partido en muy buen lugar.

Pongámonos en antecedentes: el enfado de Cuesta está en una información que Pacma Madrid publicó el pasado fin de semana en Facebook y que eliminó este lunes. En ella, la publicación Jara y Sedal explicaba que el partido se ha negado a participar en una serie de caza que graba el programa de Cuesta. "Tolerancia cero a la barbarie", explicaba Pacma junto a la noticia.

La noticia está basada en un tuit que Cuesta publicó el viernes en el que decía que durante tres semanas intentó que Pacma participase en la grabación del programa, pero no había sido posible. "Lo digo para que luego no digan que no les hemos dado voz!!!!", concluía Frank.

Hoy hemos terminado de grabar una serie sobre la caza. Durante 3 semanas hemos intentado que PACMA entrase en un debate y no ha sido posible. Lo digo para que luego no digan que no les hemos dado voz!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 15 de febrero de 2019

En el vídeo Cuesta aclara y comienza con una rotunda denuncia al colectivo: "cada vez que hay elecciones cerca, me echa a los perros".

"Las redes sociales las tengo petadas de insultos y de brutalidades y flipo. Está claro que viene de la página del Pacma madrid, y otras, que han utilizado post de caza y fotos donde aparezco yo con cazadores para decir que no a la caza", continúa Cuesta en el material audiovisual que se puede ver en su página web.

"Me entristece que ustedes sean así. Yo en su momento los voté, pero la evolución que ha tenido este grupo ha sido convertirse en un grupo de odio. Estoy alucinando", indica el presentador.

Frank Cuesta aclara que a él no le gusta "ni la caza, ni la tauromaquia ni la ganadería" e indica que Pacma "engaña a sus bases".

"Son unos sinvergüenzas porque están promoviendo odio. El animalismo debería ser un movimiento de amor, no de promover odio. Están creando un movimiento en el que la palabra cateto, asesino, psicópata, bestia son las que se utilizan continuamente. Están creando el odio hacia los humanos", insiste en su idea.

Cuesta sentencia y critica los derroteros de la formación liderada por Laura Duarte: "Si hubiese un entendimiento, y si en vez de hablar solamente de animalismo hablaran de ecologismo, de soluciones, irían mejorando las cosas".

PACMA Y EL ANIMALISMO DEL ODIOhttps://t.co/Mm5yMvWI1t — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 17 de febrero de 2019

A punto de ser ejecutado y una orda de haters

En noviembre del año pasado emitía un comunicado que dejó preocupado a sus seguidores y en el que relataba cómo había estado cerca de ser ejecutado. Emitió posteriormente un vídeo escalofriante en el que mostraba el momento duro que vivió tras destapar un caso de tráfico de animales destinados a la venta europea. Cuesta reflexionaba en el texto si merecía la pena seguir haciendo lo que hacía, sobre todo con la horda de haters que siempre cuestionaba lo que realiza.

A continuación los últimos hechos polémicos entre el presentados y sus haters:

Primero los tuiteros y usuarios de Facebook criticaron el especial sobre el toro de lidia. En el programa se veía el mundo del toro con todos sus matices y con todas las opiniones de los distintos sectores respecto al tema. Cuesta opinaba que es idóneo acabar con el toreo de manera progresiva y no de una manera radical, ya que hacerlo de modo agresivo provocaría la sentencia de muerte para los animales.

Tras la emisión tuvo una bronca con Natalia Ferviú, que lo criticaba por realizar un programa sobre los toros, y a la que Frank llamaba "Animalista de teclado". Tras varios vídeos cruzados, de nuevo críticas feroces contra uno y otro, y de nuevo Cuesta en el candelero.

Posteriormente estalló contra las redes sociales en un duro comunicado en el que arremetía contra todos al grito de "Soy un puto podemita por decir que Nadal le chupa el culo a un dictador saudí".