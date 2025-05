La historia de Victoria Martín, la matriarca de 'Las Berrocal' que soportó la doble vida del padre de sus hijas

Movistar+ estrena este martes a las 22:00 horas una de sus apuestas de la temporada, Las Berrocal. Este docu-reality bebe de otros formatos como Keeping up with the Kardashians, Las Campos o el fenómeno más reciente de Soy Georgina, para dar a conocer a las mujeres más importantes en la vida de Vicky Martín Berrocal: su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija Alba, fruto de su matirmonio con Manuel Díaz 'El Cordobés'.

Esta serie consta de cuatro extensos capítulos, uno por semana, cada uno de ellos dedicada a un personaje, que tienen como hilo conductor el regreso de Vicky Martín Berrocal a la moda flamenca. La diseñadora de moda deberá compaginar esta labor con su exitoso pódcast A solas con... y su firma de novias, para lo que contará con la ayuda incondicional de su familia, que aunque con perfiles diferentes, comparten un vínculo indestructible y una historia sorprendente. Entre ellas, no cabe duda de que la matriarca del clan, Victoria Martín, se convertirá en el personaje revelación de Las Berrocal.

Un secreto a voces que escandalizó a la Huelva de los años 70

Victoria Martín Serrano, de 78 años, inició muy joven su relación con el empresario José Luis Martín Berrocal en los años 70. Por aquel entonces, Martín Berrocal era entonces el hombre de negocios más importante de la provincia de Huelva: tenía una ganadería, un motel y una empresa de autocares; fue presidente del Recreativo de Huelva y llegó a hacerse con la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Los progenitores de Vicky fueron una pareja idílica, pero también los protagonistas de uno de los escándalos más sonados en la época en su Huelva natal: "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez", confirmaba hace unos años.

Este "secreto a voces" será sin duda uno de los temas centrales de Las Berrocal, que el espectador podrá escuchar por primera vez en boca de su protagonista, Victoria Serrano. José Luis Martín Berrocal mantenía dos familias paralelas, una en Andalucía con la exmodelo y madre de Vicky Martín Berrocal, y otra en Madrid. Estaba casado desde 1966 con Marisa del Molino González, con quien tuvo tres hijos: Marisa, José Luis y David. No fue hasta 1994 cuando Martín Berrocal se mudó a Huelva definitivamente.

"Mujeres como yo hay millones"

La madre de Vicky Martín Berrocal se define como una sufridora por amor que, pese a ser "la otra", no se arrepiente de nada. "Mujeres como yo hay muchos millones y he vivido lo que yo he querido", asegura en una entrevista para Mujer Hoy, sobre la doble vida de su marido que descubrió de forma casual durante una cena con amigos. Y es que cuando supo la verdad, Victoria no quiso en ningún momento que José Luis abandonase a su otra familia.

"No recuerdo una imagen de mi padre en casa", le reconoció Vicky Martín Berrocal a Pablo Motos en una entrevista en El Hormiguero. Durante su infancia, José Luis Martín Berrocal la colmaba de regalos durante sus apariciones esporádicas. La diseñadora de moda no conoció la verdad hasta que, con 20 años, se cruzó con un joven muy parecido a ella en una discoteca. Un primo le confesó que era su hermano y, cuando se lo preguntó a su progenitor si era cierto, le respondió: "No tienes uno, tienes tres hermanos".