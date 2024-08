Los hábitos que cambió Vicky Martín Berrocal en su vida y que le ayudaron a perder tanto peso

"Tenía una relación tóxica con la comida" e, incluso, llegó a declarar que la utilizaba como premio. Es cierto que Vicky Martín Berrocal ha sido siempre una defensora de las tallas "reales", hasta que decidió cambiar su vida porque el sobrepeso la estaba limitando en muchos sentidos. Se puso en manos de una entrenadora personal y, poco a poco, fue sintiéndose "mejor, más fuerte, más ligera y más tonificada".

Pero el cambio de verdad llegó con la comida introduciendo una alimentación saludable y con varias comidas diarias. Algo que para la diseñadora fue clave ya que una de las más importantes por las que notó el cambio fue la merienda. "La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que ¡me lo como 'to'! Y eso es lo que no puede ser", declaraba en sus propias stories de las redes sociales.

No es lo único que la diseñadora ha compartido en las plataformas. En su cuenta de Instagram, podemos ver algunos posts de recetas como este gazpacho de remolacha, ideal para consumir en estos últimos días de verano, pero no del fin del calor.

La merienda ayuda a equilibrar el gasto calórico

Consumir una merienda saludable a media tarde ayuda a mantener estables los niveles de energía, evitando la fatiga y el cansancio que pueden surgir horas después del almuerzo.

Muchas veces la rutina, las prisas o simplemente que no lo tenemos interiorizado nos lleva a hacer actividades sin parar y evitar esa pausa (muchas veces necesaria a media tarde) para prepararnos algo y merendar.

Lo que luego se traduce en llegar con mucha más hambre a la cena y picar justo antes de cenar, por ejemplo, cuando estamos preparándola, lo que hace que al final comamos de más, o si evitamos ese 'picoteo', nos hartemos de comer en la cena porque llegamos con mucha hambre.

La farmaceútica y nutricionista Marta Cárdenas de Eguino asegura que "ni es bueno no cenar, ni es bueno cenar muchísimo. Hay que hacer una combinación normal de alimentos".

Es justo lo que le pasaba a Vicky, que llegaba a la cena con mucha hambre. Entoces empezó a compartir tipos de meriendas saludables con las que se sentía saciada durante la tarde y evitar llegar con tanta hambre a la cena, lo que implicaba darse el atracón en esta parte del día.

De hecho, ella misma comentaba en Instagram que "una de las claves para mantener mi peso y estar en forma es la alimentación. Antes era de las que picaba cualquier cosa entre horas, pero ahora intento que sean siempre aperitivos saludables".

En este sentido, la nutricionista Marta Cárdenas de Eguino explica que "no se trata de comer grandes cantidades, sino de hacer un snack saludable a media tarde, dependiendo de la hora a la que hayamos comido y la hora a la que vayamos a cenar". Y es lo que muestra Vicky Martín Berrocal en el vídeo anterior que compartió en su Instagram sobre uno de los platos que puedes preparar como snack saludable.

Cambiando la mentalidad

A la hora de perder peso, la salud mental es un factor que tiene mucha importancia ya que según estén tus emociones, así te verás ante el espejo. Si una persona tiene una autoestima baja o tiende a ser muy autocrítica, es posible que se enfoque en los aspectos negativos de su apariencia, ignorando los avances que ha logrado.

En este sentido, la diseñadora asegura que en su pérdida de peso o, más bien, el verse bien ante el espejo era más una cuestión mental. "Yo he llorado con una talla 46, pero también he llorado con una talla 40. Es decir, no era una talla lo que me hacía infeliz, sino la vida", declaraba la diseñadora.

Muchas veces es una cuestión de autoestima y de estar sanos. Sin embargo, Vicky Martín Berrocal ha confesado que, aunque es importante cuidarse y hacerlo en manos de profesionales, nunca se ha obsesionado con adelgazar: "He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud", concluye.