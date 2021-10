Hollywood adaptará la novela de Dolores Redondo 'La cara norte del corazón'

El estudio de Hollywood NBC Universal ha adquirido los derechos audiovisuales de la última novela de Dolores Redondo, La cara norte del corazón, para su adaptación en formato serie.

Según ha explicado la editorial de la autora, será Heyday Films (que es parte de NBC Universal International Studios) la encargada de la adaptación. David Heyman y Tom Winchester, fundador y presidente de Heyday Television respectivamente, serán los responsables.

"El presente y el futuro que me han planteado desde Hollywood me permite soñar a lo grande. Siempre he sido consciente de las dificultades técnicas que significaba adaptar La cara norte del corazón, por desarrollarse en un escenario real como Nueva Orleans y una catástrofe como la del huracán Katrina" ha señalado Redondo.

La autora ha asegurado estar "tranquilizada enormemente" por el hecho de que la novela "esté en manos" de Heyday y NBC Universal. "Para mí son los mejores en el mundo y con capacidad demostrada para conseguir una gran obra a nivel de producción y de efectos especiales", ha apuntado.

"Y sobre todo estoy muy feliz de tener la seguridad de que a los productores involucrados en el proyecto los mueve el mismo cariño y respeto por la buena gente de Nueva Orleans que los que me movieron a mí al escribir la novela", ha destacado.

La adaptación en Hollywood de La cara norte del corazón, supone continuar el traslado de las obras de Redondo al formato audiovisual. Así, ya hay adaptaciones cinematográficas de las tres novelas de la Trilogía del Baztán (El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la torment') que siguen vivas en Netflix a nivel internacional.

La cara norte del corazón, publicada en 2019, es la precuela de la Trilogía del Baztán, uno de los grandes fenómenos literarios de la última década que no ha dejado de crecer desde la publicación de 'El guardián invisible' en 2013 y cuenta con 36 traducciones.

La novela de Redondo Todo esto te daré fue galardonada con el Premio Planeta 2016. A principios de este año, la autora ha recuperado a petición de los lectores su primera novela, Los privilegios del ángel.

Entre los lanzamientos internacionales destacan la reciente publicación de La cara norte del corazón en francés (Gallimard), ganadora del Premio de las Lectoras de la revista ELLE 2021, y su traducción inglesa, publicada en junio por Amazon Crossing.