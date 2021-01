La hora final de los 'Vikingos'

Tras haber cautivado al público desde 2013, el final de Vikingos ha llegado. Para su creador, Michael Hirst, el principal objetivo era dotar “de un cierre satisfactorio” a la historia que ha tejido en estos últimos años, y cree que lo ha logrado. “He intentado ser justo con mis personajes, y creo que lo he logrado. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido”, asegura.

Tras haberse estrenado en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Irlanda el 30 de diciembre de la mano de Amazon Prime, la ficción llegó este fin de semana al canal TNT y los episodios están bajo demanda en plataformas como Movistar +, Vodafone u Orange TV. En los nuevos capítulos se desvelan incógnitas que dejaron abiertas la tanda anterior y aclararán por fin el destino de Ivar, Bjorn y Ubbe, los hijos de Ragnar.

“A los hijos de Ragnar Lothbrok les pasa de todo. Desde el inicio siempre he dicho que esta es una serie que trata sobre Ragnar y sus hijos y aunque él ya no esté presente, sus hijos lo mencionan constantemente e intentan mantener vivo su legado; de hecho, no solamente hablan de él, sino que también intentan superarle y se miden entre ellos continuamente”, explica.

La primera parte de la sexta temporada se cerró con una batalla en la que Bjorn (Alexander Ludwig) fue dado por muerto tras el ataque liderado por sus hermanos Ivar (Alex Høgh) y Hvitserk (Marco Ilsø), y Oleg (Danila Kozlovsky). Sin embargo, logró sobrevivir. El futuro de la ciudad de Kattegat corre peligro y la guerra entre ellos terminará con graves consecuencias.

El creador de la serie revela que Bjorn “no está muerto, sino muy malherido” y que Kattegat va a seguir siendo un escenario muy importante en el desenlace: “Es el hogar espiritual de la dinastía de Ragnar y de su familia, por lo que siempre tiene que ser parte de la historia. Aunque también se visitarán más lugares importantes a lo largo de estos diez episodios”.

Por otro lado, Ubbe (Jordan Patrick) continuará intentando cumplir el deseo de su padre y navegará hacia el oeste, hasta donde ninguna otra persona de su pueblo ha llegado antes. Aunque buena parte de los vikingos se han asentado en casi toda Inglaterra, Alfred el Grande (Ferdia Walsh-Peelo), rey de Wessex, “les plantará cara y será una pieza clave en la historia”.

“Todavía quedan temas pendientes por resolver en Inglaterra, por lo que Wessex será también otro de los atractivos de esta temporada”. El showrunner destaca que hay historias dramáticas, “un poco de tragedia, muchísimas emociones” y, desde luego, giros, sorpresas. “Les aviso de que deben esperar lo inesperado”, deja caer.

Netflix ha encargado una secuela, ambientada cien años después de la historia inicial, y que se estrenará a finales de año

Al igual que en temporadas anteriores, el debate religioso está también muy presente: “El conflicto entre cristianos y paganos se ha convertido en un conflicto interno. Muchos reyes vikingos se han convertido al cristianismo. Los cristianos están superando a los paganos, como temía Floki”, comenta el cineasta.

Si bien la serie bajó de audiencia tras la muerte de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), enseguida la recuperó con la primera parte de la sexta temporada, de ahí que muchos de sus seguidores se pregunten por qué ha llegado el final ahora si hay muchas más historias de vikingos que contar. “Desde el principio sabía lo que quería contar y hacia dónde quería dirigir la historia, además también sentí que ya había contado todo lo que tenía y quería expresar”, afirma.

Vikingos está producida por Canal Historia y tendrá una secuela producida por Netflix y que narrará lo acontecido cien años después y situará la trama en el Valhalla. Hirst no continúa como showrunner, pero sí será uno de los productores. La continuación podría llegar a finales de este año.