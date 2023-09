La insólita historia vivida en un directo de la Vuelta Ciclista a España

Seguro que muchos habéis llamado con insistencia al timbre de vuestra casa y no os han abierto la puerta. Esa situación le ocurrió hace unos días a un joven que no podía acceder a su casa porque su padre estaba con todos los sentidos puestos en una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. El joven, harto de llamar al timbre, al teléfono y de enviar WhatsApps que no encontraban respuesta, escribió un tuit a TVE en el que solicitaba la ayuda de los periodistas para que su padre accediera a abrirle la puerta.

#VueltaRTVE16S ¿Podéis decirle a mi padre que me abra la puerta? Estoy llamando al timbre y no abre, y estoy completamente seguro de que está viendo la etapa a tope de volumen. A ver si así se entera... — Alejandro Díez (@DiezA44) September 16, 2023

La idea, que puede parecer un poco descabellada tuvo una gran eficacia. Este es el mensaje que el joven ha tuiteado en X, la antigua Twitter, para conseguir su objetivo: “¿Podéis decirle a mi padre que me abra la puerta? Estoy llamando al timbre y no abre, y estoy completamente seguro de que está viendo la etapa a tope de volumen. A ver si así se entera…”, ha posteado.

Los comentaristas encargados de la retransmisión de la Vuelta Ciclista a España leyeron el tuit del joven en directo y la historia acabó con final feliz. Finalmente su padre le abrió la puerta de la casa.