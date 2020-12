Isa Pantoja y Asraf salen de 'La casa fuerte'

La aventura de Isa Pantoja en el reality La casa fuerte ha terminado. La hija de Isabel Pantoja y su novio, Asraf Beno, han sido los últimos expulsados. Tras confesar lajoven en la anterior entrega que tenía ganas de salir y enfrentarse a la realidad, la hija de la tonadillera ha cumplido su deseo. Los concursantes han quedado eliminados por el televoto exprés del público en una expulsión sorpresa a tan solo unos días de la gran final.

Así ha sido el momento de la expulsión de Isa Pantoja y Asraf ¿Qué te ha parecido? https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte19 pic.twitter.com/9lp4l5fMuK — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 17, 2020

Jorge Javier Vázquez reveló que la semifinal del programa será el domingo por la noche, y la final el lunes. A las puertas de alzarse con la victoria, Isa y Asraf se enfrentaron a otra pareja de acampados, Sandra Pica y Tom Brusse, quien lograron superar a la hija de la cantante y a su pareja. Una salida que viene de la mano de muchísimas polémicas que los perjudica a ambos en el exterior, por lo que les ha terminado pasando factura.

La Navidad 2020 no será la más fácil para Isa Pantoja y Asraf, sobre todo tras revelarse la polémica familiar de los Pantoja y su Herencia envenenada, y el affaire que tuvo la concursante con Efrén Reyero. Aunque Isa ya está al día sobre los acontecimientos ocurridos fuera del reality, todavía hay detalles que se le escapan de la situación, por lo que confesó que uno de sus primeros deseos tras salir será ver a su hijo y luego pasar por Cantora.

Con respecto a su noche con Efrén Reyero, el polígrafo determinó en Sábado Deluxe que lo que decía Kiko Jiménez era mentira, así que Efrén decía la verdad cuando dijo lo de su encuentro amoroso con Isa. Una situación que no ha sentado nada bien a Asraf y que hace que pendan de un hilo todos sus planes, incluidos los de pasar por el altar.

Otro momento estelar del último programa de La casa fuerte fue el golpe bajo de Samira Jalil a Tony Spina sobre Mayka (de La isla de las tentaciones). Para quien no esté al tanto, Spina es ahora la pareja de Mayka Rivera, ex concursante de La isla de las tentaciones 2, donde le fue infiel a su novio Pablo, por lo que vio arder a su adorado peluche Rosito en la hoguera. Aquella deslealtad de la joven con el tentador Óscar se quedó en agua de borrajas y semanas después sorprendía con un romance con el ex novio de Makoke. Un culebrón que concursantes como Samira, entre otros, han aprovechado para atacar al italiano y nominarle llamándole Rosito. Toda una provocación.