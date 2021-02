Creíamos haberlo visto todo en La isla de las tentaciones, pero no. Manuel ha superado lo insuperable. Si creíamos que el comportamiento de Tom Brusse en la pasada edición fue reprochable, el de Manuel nos ha dejado boquiabiertos. No sólo ha sido infiel a Lucía, sino que lo ha sido doblemente: con Fiama y Stefany, y en la misma noche. El gaditano ya lo advirtió: "soy el más peligroso que hay aquí".

Con Lucía parecían formar una de las parejas más fuertes de La isla de las tentaciones 3, pero poco ha durado esta sensación. Primero, Manuel comenzó el flirteo con Fiama Rodríguez, la recién llegada y ex concursante de la primera edición; minutos más tarde, hizo lo propio con Stefany. "Me he dado cuenta de que es una pedazo de mujer y ojalá me hubiera dado cuenta fuera y nunca hubiera venido aquí", dijo primero sobre su chica; "me lo he pasado de lujo, he desconectado de todo. He estado muy cercano con las chiquillas. Yo soy así, para qué nos vamos a engañar", comenzó a explicar poco después, cambiando así su discurso y asegurando que a Fiama también le gusta jugar con él. Fue a ella a quien le dijo: "tú puedes llegar a intimidarme", algo que sorprendió a la canaria, pero que no logró parar al joven con respecto a Stefany, la otra tentadora que rondaba a Manuel.

Por un momento pensaba que Manuel también le iba a meter boca a Jesús #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/icSG8mVDc5 — Adolfo Rodríguez #YoMeVacuno (@AdolfoRH) February 4, 2021

Fiama dejó claro estar en contra de las historias de celos y le invitó a que se fuese con la otra chica, pero él no paró en su empeño de liarse con la primera. El de Puerto Real era consciente de que Stefany estaba celosa, pero se observó en todo momento que se siente muy cómodo en estas situaciones. Al finalizar la noche, resulta que se terminó enrollando con ambas solteras en un corto lapso de tiempo, algo que provocó la regañina de Jesús: "Te has ido con dos tías el mismo día, tío (...) Me mosqueo porque me duele, porque sé lo que es al revés, porque tu novia te quiere y cuando vea esto, es una vergüenza".

La historia de Marina e Isaac, por otro lado, va a más y nos dejaron imágenes muy tórridas de ambos en la piscina, incluso un beso, y de Lobo tocando y besando el trasero de la novia de Jesús. Marina ha descrito así lo que pasa entre ellos: "Cuando estoy con Isaac en la piscina sube la temperatura. Estamos ahí, yo me aparto... pero el tonteo ese del hecho de querer y no poder me da más morbo que coger y hacerlo de una vez. La tensión sexual que tenemos es evidente y está ahí y va a seguir estando".

El Simón que agobia Lola // El Simón que me agobia a mi #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/Gm2ycXsHIe — Daniel Sierra (@daniel10102001) February 4, 2021

Además, Lola sigue dejándose llevar con Simone y también han protagonizado escenas ardientes. "El momento piscina con Simone ha sido como mas íntimo, más pasional. Él me agarraba, me daba besos por el cuello y me volví un poco loca la verdad". Después añadía: "Me gustaría hacer de todo con él pero llega un momento que mi cabeza dice: 'tranquila que tienes pareja, no eres una persona infiel'. Entonces eso es lo que me enfría un poco". Aunque también comentó que se estaba "agobiando" un poco con el italiano porque la sigue por todas partes y se cree que es su "novia". "...yo la he liado pero tengo novio (...) Es verdad que yo me he dejado llevar pero priorizo mi relación", argumentó.

Las redes sociales han ardido tras la última gala del programa, apareciendo memes de todo tipo.

diego viendo que su novia llora por el perro y no por el ¿?#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/pJ8xtltPbH — dominguezz🏝 (@_domiingueezz) February 4, 2021