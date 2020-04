Javier Rey: "Cuando acepto un personaje, lo hago con todas las consecuencias"

Del mafioso Malpica (Hache), un narcotraficante sin escrúpulos, al oscuro y enigmático doctor Xavier Vera. Javier Rey regresa a la pequeña pantalla en la piel del misterioso cirujano Xavier Vera en Mentiras, la adaptación de la británica Liar (ITV), que hoy estrena Atresplayer Premium en exclusiva. Es el octavo trabajo del actor gallego para Antena 3, el último tras su enorme éxito con Fariña. Su interpretación de Sito Miñanco le reportó un premio Feroz y un Iris, además del reconocimiento de crítica y público.

–Mentiras es una adaptación de la británica Liar, pero ¿los espectadores se encontrarán con un producto diferenciado?

–Es una adaptación, no hacemos una serie nueva, pero sí hemos tratado de darle otro carácter a los personajes y es algo a lo que hemos sido fieles hasta el final. Este primer episodio es la presentación del conflicto, pero según avancen los episodios se percibirán esos cambios en el desarrollo.

–¿Antes de aceptar este reto visionó la original y el trabajo de Ion Gruffudd?

–No, y tampoco una vez se concretó mi participación. Y a día de hoy sigo sin verla.

–¿Por qué?

–Quise construir el personaje en base a lo que teníamos, a las propuestas y a lo que surgía en el día a día del rodaje. Me negué en rotundo a verla pensando que, cuando terminase, me iba a dar mucha curiosidad descubrirla. Sin embargo, no lo he hecho, creo que me da un poco de miedo enfrentarme a eso (risas). Probablemente me anime cuando termine la emisión de nuestra versión.

–¿Le preocupan las comparaciones?

–Absolutamente nada. No me podría dedicar a esto, si así fuera. No hay nada que temer porque para esta serie se ha juntado un grupo de personas con mucho talento. Va a ser una sorpresa para todos, los que han visto Liar y los que no.

"¿Hasta qué punto las personas son conscientes de sus propios actos?"

–En los últimos tiempos ha abordado personajes complejos, con aristas, pero ¿cómo ha sido encarnar a Xavier Vera?

–Cuando acepto un personaje, lo hago con todas las consecuencias, lo defiendo hasta el final. He interpretado a una víctima de una situación, un hombre rodeado de mentiras y fake news, que afectan a su vida, trabajo, familia... Si entrara a interpretarlo desde otro plano, estaría juzgando a mi personaje y es una de las cosas que no debemos hacer los actores.

–¿Cómo ha sido transitar un personaje tan oscuro?

–Teníamos muy claro por dónde queríamos llevarlo y cómo. Empezamos a hacer preguntas más allá del resultado y eso como actor me resulta muy interesante. ¿Hasta qué punto las personas son conscientes de sus propios actos? Me sentí muy cómodo intentando entender las motivaciones del personaje. Ha sido un camino de aprendizaje conjunto.

–Todos los personajes de esta historia ocultan algo. ¿Toda mentira guarda en realidad una verdad?

–En la serie, de una u otra forma, todo el mundo miente, pero no es m·s que el reflejo de la sociedad, todo el mundo miente. La gente miente en las redes sociales para mostrar una versión mejor; para agradar a los de enfrente; para esconder cosas. La mentira está a la orden del día. Ese dicho que asegira que una mentira dicha más de 1.000 veces se convierte en realidad es una gran verdad.

–Momentos de pandemia, donde bulos y rumores campan a sus anchas...

–Puedes acusar a cualquiera de lo que sea y te quedas tan pancho, sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Estamos rodeados de mentiras constantemente. Es muy interesante que la serie se estrene en estos momentos.

–Tiene dos películas por estrenar, Orígenes secretos y El verano que vivimos. ¿Se mantienen las fechas? ¿Qué nos puede adelantar?

–Es muy difícil saber si esas fechas de estreno, junio y pasado el verano, respectivamente, se mantendrán. Son dos personajes totalmente diferentes. Con David Galán (Orígenes secretos) he cumplido un sueño: hacer un superhéroe, que es una novedad en este país. Con Carlos Sedes (El verano que vivimos) es la cuarta vez que trabajo después de Velvet y Fariña. Es un director en el que confío y creo que hemos hecho una película con mucho sentimiento.

"Estoy muy sensibilizado con todo lo que está ocurriendo, tengo amigos que trabajan en la Sanidad y creo que ellos son los verdaderos protagonistas de la historia"

–Hablaba de Orígenes secretos como una película muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver...

–Cuando me preguntan qué es lo que me falta por hacer, siempre digo: un superhéroe. David ha sido muy valiente en la manera de contar la historia y para mí es un sueño cumplido. En España hay un cierto reparo de llevar a la gran pantalla a los superhéroes. Esta película mezcla muy bien los géneros y nos cuenta, desde el realismo, cómo puede el ser humano transformar las cosas que ocurren alrededor para hacer una sociedad mejor.

–Hablando de héroes, según tenemos entendido una de las profesiones que barajó de joven fue enfermería. ¿Ha pensado en lo que estaría viviendo en estos momentos si no hubiera cambiado su rumbo?

–Es cierto que quise ser enfermero. Estoy muy sensibilizado con todo lo que está ocurriendo, tengo amigos que trabajan en la Sanidad y creo que ellos son los verdaderos protagonistas de la historia porque son los que nos están salvando el culo.

–¿Tenía algún proyecto previsto para los próximos meses?

–Había un viaje fuera de España para rodar una película, pero evidentemente se ha pospuesto y no sé qué es lo que va a pasar. A final de año tenía otro proyecto muy chulo, que también está en el aire. Quiero ser prudente, todo está parado como para el resto de la gente. Veremos qué sucede.

–¿Qué papel cree que jugará la cultura en la reconstrucción de este país?

–Quiero ser muy cauteloso con las cosas que digo por como es una situación sin precedentes y no me atrevo a vaticinar nada. Evidentemente, en la historia de la humanidad la cultura ha jugado un papel importante y lo seguirá haciendo, pero qué va ocurrir después de todo esto, no lo sé. Tan solo escucho a los que saben mucho más que yo, los sabios, que sabrán cómo reconducir todo esto y hacer una buena desescalada.