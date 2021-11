El juego del calamar tendrá segunda temporada

La aclamada serie El juego del calamar fue planificada por su creador, Hwang Dong-hyuk, para contar con una única temporada. Desde que se estrenó en la plataforma el pasado mes de septiembre, la serie se ha convertido en la producción más exitosa de Netflix. A finales de dicho mes, lograba 111 millones de visualizaciones, lo que la convertía en la serie más vista de toda la historia de la aplicación.

En este contexto, millones de usuarios clamaban la confirmación de una segunda temporada de El Juego del calamar. La serie cuenta la historia de un grupo de personas que cuentan con graves problemas económicos y, para saldarlos, reciben una invitación para participar de manera voluntaria en unos juegos. Un único ganador podrá alzarse con un premio de 45.600 millones de wones. La dificultad se encuentra en que las eliminaciones suponen la muerte de cada participante que no logre superar las pruebas.

Tras el estreno de la producción, la pregunta sobre si habría segunda temporada no ha dejado de perseguir a su creador, Hwang Dong-hyuk. El director confesó en repetidas ocasiones que debido al largo tiempo que le llevó el desarrollo de la serie, hasta doce años, era inviable por el momento pensar siquiera en una segunda entrega. No obstante, la puerta quedaba abierta ante la posibilidad de contar con un equipo de escritores para elaborar la posible trama.

Pues el anuncio que todos los seguidores de El juego del calamar esperaban llegó el pasado lunes 8 de noviembre, día en el que Hwang Dong-hyuk confirmaba de manera oficial que la producción contará con una segunda temporada. De hecho, ya se encuentran trabajando en los nuevos episodios para Netflix. El comunicado tuvo lugar durante una entrevista en la alfombra roja con Associated Press.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy