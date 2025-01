Lucas estalla en lágrimas en 'El Hormiguero' por su operación en la nariz y los comentarios sobre su aspecto

El dúo gaditano Andy & Lucas cierra su carrera musical en este año y están de despedida. Hoy martes acudían a El Hormiguero, con mucho buen humor y también han aflorado las emociones. La dolencia cardíaca que sufre Lucas González obliga a abandonar los escenarios pero hasta mayo hay distintas actuaciones previstas para una marcha con honores de un dúo con casi 25 años de carrera.Nuestros últimos acordes es el nombre de esos recitales de despedida entre abril y mayo. En próximos días actuarán en París, Londres, Dublín o Edimburgo.

La pareja de artistas han disfrutado de su entrevista con Pablo Motos pero Lucas ha querido aclarar el por qué de su aspecto que ha originado tantos comentarios. Ha sido la primera vez en la que quería aclarar el porqué de este evidente cambio de su fisonomía en los últimos meses. Lucas ha reconocido que fue intervenido en la nariz para actuar así en un desvío del tabique nasal que le obstaculizaba una correcta respiración. Ante su delicado estado de salud era necesaria esta actuación, además de ser retocado estéticamente. Pero tras esta operación requería una serie de cuidados que no siguió. Se desprendió gasa que le protegía de las heridas . "No le hice caso a los médicos y no me ponía la pomada", ha reconocido con dolor el cantante. De hecho se ha emocionado en el plató en lágrimas porque a raíz de este cambio ha sufrido tremendos y continuos ataques en redes y medios.

Lucas González ha querido protestar de que sea victima de comentarios denigrantes como si no tuviera derecho a ser respetado. Ahora que existe tanta preocupación por la gordofobia recordó que desde muchos años atrás se metían con él por gordo y ahora por la nariz. Su emoción se avivó en este relato al lamentar que han bromeado sobre su aspecto delante de sus hijos. En un restaurante una mujer llegó a acercarse a él, delante de su familia, para criticarle cómo se había retocado la nariz. Su compañero Andy mostró todo su pesar y su indignación por lo vivido por su compañero. Lucas reclamaba que tras tantas chanzas sobre su cara, por qué se preocupaban sus detractores en fijarse en la música, en la repercusión de su trabajo. "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa".

Tras este paréntesis la pareja se ha reído durante el resto de la entrevista y fueron sorprendidos con una conexión con la peruana Lis Padilla, la que creó la peculiar coreografía de Son de amores.