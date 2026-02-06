María Lamela se marcha de La Sexta a Telecinco, con 'Supervivientes'

La periodista gallega María Lamela, rostro de Más vale tarde en La Sexta, con Iñaki López y Cristina Pardo, da el salto desde Atresmedia a Mediaset para sumarse a la aventura en Honduras y convertirse en rostro de Telecinco.

El mercado de fichajes televisivo vuelve a animarse con Telecinco necesitada de revulsivos y novedades. Lamela (Villalba, Lugo, 1991), formada en Periodismo entre La Coruña y Madrid, será la conductora desde Honduras de la próxima edición de Supervivientes, que llegaría a finales de marzo. La incorporación viene a relevar a Laura Madrueño, encargada de esta misión en los últimos tres años y que vino a relevar a Lara Álvarez.

A lo largo de los últimos años María Lamela ha sido la sustituta de la pareja titular, sobre todo en las vacaciones estivales, formando pareja con Marina Valdés. Las “Azúcar Moreno” las llamaba Dani Mateo en sus transiciones cuando contemplaba a las conductoras de Más vale tarde. Lamela deja Atresmedia tras siete años vinculada a La Sexta.

A lo largo de este tiempo ha demostrado su versatilidad tanto en los directos en la calle, como apoyo en el plató y presentadora titular. En la cadena gallega TVG también ha conducido ya un programa de supervivencia, Salvaxe. Un perfil completo, tanto informativo como de entretenimiento, que Mediaset necesita para su reality estrella y que le abriría también la puerta a otros proyectos en la compañía.

Con su compañera Marina Valdés firmó un reciente libro, Microdramas, reflejo de una sintonía personal y profesional.