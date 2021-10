Las mejores series de terror para rematar el puente

No hay mejor manera que celebrar el 1 de noviembre que con un buen atracón de series de terror. Las plataformas de streaming cuentan con un amplio catálogo de series que te permitirán crear el ambiente necesario para disfrutar de la noche más terrorífica del año. Encontramos títulos en Netflix, Amazon Prime Video, Disney + o HBO. Ya está todo preparado para hacer un maratón de series de terror sin moverte del salón de tu casa.

En Netflix, Misa de medianoche es uno de sus títulos más recientes y exitosos. En esta ficción una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe recibe la llegada de un carismático sacerdote. Su irrupción dotará de milagros, misterios y fervor religioso a la población de la zona. Las casas encantadas son un clásico de Halloween. La maldición de Hill House es una producción basada en flashbacks. En ella una familia rota se enfrenta a los perturbadores recuerdos de su viejo hogar y a los terroríficos eventos que provocaron el abandono de la casa familiar.

Continuamos con las casas del terror para adentrarnos en La maldición de Bly Manor. Esta serie de 2021 está basada en la novela de 1898, The turn of the Screw, de Henry James. Refleja la historia de una joven que tiene que cuidar la casa de campo de su familia. No será algo normal, ya que irán surgiendo diversas apariciones fantasmales que le causarán graves alucinaciones. Más antigua en el tiempo encontramos a Bates Motel (2013), una serie que explora la perversa relación que mantienen Norman Bates, futuro asesino en serie, y su madre Norma. Ambos títulos pueden ser vistos en Netflix.

Amazon Prime también dispone de varias opciones para pasar una noche de terror a través de una pantalla. Sé lo que hicisteis el último verano es una de ellas. Está basada en la película juvenil del mismo nombre. La trama se centra en el acoso que sufre un grupo de adolescentes por un misterioso asesino. Los hechos comienzan a producirse un año después de un fatal accidente en la noche de graduación. En Amazon Prime también está disponible El exorcista, una reinvención moderna del libro de William Peter Blatty, y The Purgue, cuya primera temporada cuenta con diez episodios cargados de suspense y terror. En esta ficción una vez al año la sociedad estadounidense dispone de doce horas sin control en la que todo está permitido y fuera de cualquier tipo de control, incluidos los asesinatos.

Disney + tiene bajo demanda algunas opciones interesantes en el terror. Comenzamos con American Horror Stories, un spin off del clásico del mismo nombre que cuenta con la participación de actores como Matt Bomer o Danny Trejo. Está compuesta por siete episodios con siete historias de terror diferentes. No cambiamos de familia para hablar de American Horror Story: Doble Feature. Ya están disponibles algunos episodios de la nueva temporada. En ella un escritor en apuros, su esposa embaraza y la hija de ambos se trasladan a un pueblo costero durante el invierno. Allí descubrirán quienes son los verdaderos habitantes del pueblo. American Horror Story: Doble Feature es la décima entrega de la premiada saga antológica creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

Acabamos el repaso a Disney + con Al otro lado del instituto. Es una serie inspirada en las obras de R. L. Stine. Sus ocho episodios narran historias increíbles que nos harán reflexionar sobre una realidad que se encuentra al otro lado de la que conocemos. En cada capítulo se presenta a nuevos personajes que se adentrarán en una sorprendente ambientada en un mundo sobrenatural con brujas, fantasmas y alienígenas.

HBO mantiene en su catálogo opciones como la mítica The Walking Dead, True Blood o Into de Dark. The Walking Dead fue un auténtico fenómeno de masas durante once temporadas. Ahora se puede revivir esta historia de zombies, de la productora de Terminator y Alien con un maratón para varios días con los 80 capítulos.

Y protagonizada por Anna Paquin y Stephen Moyer, Into the Dark es una de las series de terror más reconocidas. Cada episodio se centra en una festividad en la que una aterradora historia tiene lugar. Al ser una antología en cada entrega aparecen personajes distintos en escena.