El moco cae sobre DJ Khaled en los premios de Nickelodeon

DJ Khaled fue el anfitrión este lunes, desde el Galen Center de Los Ángeles, de la gala de los Kids’ Choice Awards, los premios del canal Nickelodeon, del grupo Viacom. El dj ayudado por Kylie Jenner y los Jonas Brothers accedió al escenario en helicóptero.

El derrame de slime, el moco con que es agasajado algún invitado, recayó en primer lugar en Will Smith, que acudía por la nueva versión de Aladdin, y por decisión de sus compañeros. David Dobrik, Chris Pratt, Josh Peck y Adam Sandler fueron otros de los empapados de moco verde junto al presentador. Isabela Moner, Eugenio Derbez y Michael Peña presentaron también en esta gala el tráiler de la esperada película Dora y la ciudad perdida.

El ritmo del show lo puso el trío de hip-hop, Migos, interpretando sus éxitos Walk It Talk It y Stir Fry y participaron los actores del musical de Bob Esponja en Broadway, con el reparto encabezado por Allan Washington.

En cuestión de premiados por parte española la cantante Aitana fue la elegida por los espectadores de Nickelodeon en nuestro país. La mejor comedia del año fue Madres forzosas; y el público infantil eligió como mejor serie a Riverdale y America’s Got Talent como mejor reality show.

Rostros internacionales como Ellen DeGeneres y Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America’s Got Talent) se llevaron los galardones de mejor presentadora y mejor jurado. En serie de dibujos, Bob Esponja;actor, Jace Norman, y actriz, Zendaya. Como mejor película, Los Vengadores: Infinity War; como grupo, Maroon 5 y cantantes, Shawn Mendes y Ariana Grande.

