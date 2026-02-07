Modesto Barragán y el alma de Ubrique conquista los Premios Iris Autonómicos

El Consejo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual se reunió este pasado 6 de febrero en la Fundación Casa de México en España para dictaminar quiénes son los referentes de la comunicación de proximidad en nuestro país. En una sesión plenaria que congregó a los principales directivos de cadenas generalistas, autonómicas y plataformas, el veredicto fue unánime al señalar a un nombre propio que es ya patrimonio de la televisión en Andalucía: Modesto Barragán.

El galardón al Mejor Presentador Autonómico ha recaído en el periodista gaditano, natural de Ubrique (tan azotada por el temporal en estos momentos, tan presente para el comunicador en estos instantes), cuya trayectoria es un mapa sentimental de Andalucía. Barragán, tan conocido por las retransmisiones carnavalescas y su dirección del centro territorial de la RTVA en Cádiz, no es solo el rostro de Andalucía Directo; es el director y motor de un formato que, con más de 7.000 programas a sus espaldas, ostenta el título de uno de los espacios diarios más longevos de la televisión en España.

Su semblanza es la de un trabajador incansable que empezó en las ondas y los informativos de Cádiz para terminar convirtiéndose en el "vecino" que entra cada tarde en millones de hogares. Versátil y empático, Modesto ha demostrado su valía tanto en la alegría del Carnaval de Cádiz —que retransmite desde hace 37 años— como en el rigor del servicio público ante tragedias como la ferroviaria de Adamuz o los devastadores temporales. Su premio es el reconocimiento a una vida dedicada a contar "lo que a ti te pasa".

El mapa del éxito autonómico

Junto al triunfo personal de Barragán, la Academia otorgó el premio al Mejor Programa Autonómico ex aequo a dos formatos que representan la esencia de lo que debe ser una televisión pública regional:

El campo es nuestro ( Aragón TV ): Un "factual agrario" que lidera su franja con un 20% de share. El programa ha logrado dignificar la labor de jóvenes agricultores y ganaderos que, con una preparación excelente, muestran el amor a sus raíces y la importancia de un sector vital.

( ): Un "factual agrario" que lidera su franja con un 20% de share. El programa ha logrado dignificar la labor de jóvenes agricultores y ganaderos que, con una preparación excelente, muestran el amor a sus raíces y la importancia de un sector vital. En compañía (Castilla-La Mancha Media): El programa de Ramón García y Gloria Santoro que cumple una década luchando contra la soledad no deseada. Con casi 1.800 parejas formadas y miles de personas que han encontrado consuelo en su plató, es el buque insignia de la televisión manchega.

La filosofía de Modesto: "Hablamos como habla la calle"

Tras conocerse el galardón, las palabras de Modesto Barragán cobran una vigencia especial. Para el periodista ubriqueño, el éxito de su trabajo reside en una obsesión: que el protagonismo sea 100% de la gente. "En Andalucía Directo contamos las cosas que pasan y lo que a ti te pasa", afirma con la convicción de quien dirige a un equipo de "legionarios" que recorren cada rincón de la comunidad.

Barragán defiende un modelo de comunicación donde no tienen cabida los discursos oficiales: "En nuestro programa no salen ni los políticos ni los representantes oficiales de nada. Lo que quiero es que el lenguaje sea el de la calle, con la naturalidad de los gestos y los acentos que son nuestro patrimonio". Esta fórmula ha permitido al programa no solo mantener a los mayores, sino conquistar a los jóvenes a través de las redes sociales, convirtiéndose en el puente que une a nietas universitarias con sus abuelos a través de las historias de sus pueblos.

Modesto rechaza las críticas de quienes tildan el formato de "costumbrista" comparándolo con un restaurante de barrio: "No vamos a renunciar a nuestras tapas para hacer sushi; eso ya está en otras cadenas". Para él, vertebrar Andalucía significa poner el foco donde otros no llegan, permitiendo que cada tarde 100 personas anónimas tomen el micrófono para narrar su realidad con el orgullo de pertenecer a una tierra diversa. Con este Premio Iris, la Academia reconoce que, en la era de la globalización, nada tiene tanto valor como la mirada limpia de quien te cuenta la vida desde el portal de al lado.