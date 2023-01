El mal momento que hunde a la actriz Yolanda Ramos

La actriz Yolanda Ramos, tan vinculada a la comedia en el teatro y la televisión y que se hizo popular a raíz de Homo Zapping, intervino este miércoles en el programa de La 2 Las tres puertas, las entrevistas que aborda María Casado.

Ha sido una entrevista íntima y personal con la intérprete de series como Paquita Salas, Cardo y participante de MasterChef Celebrity y del reciente MasterChef Navidad. En la charla han surgido preocupaciones y angustias. Yolanda admite que sufre de depresiones por su espíritu sensible. Pese a llevar la responsabilidad de la familia y con un trabajo que le realiza profesionalmente siente un "vacío en el alma". No se siente tan realizada como puede parecer a tenor de sus logros. "Pienso que no estoy preparada para la vida", admite una actriz que el público identifica con la risa. Pese a lo que perciben a los demás, ella sufre. "Estoy pasando una mala temporada", asegura e incluso ella misma se sorprende que acceda a entrevistas como la emitida ayer. Ella "tira para adelante" pero a veces nota en el fondo de su alma que le falta convicción.

"Quizás será por la edad", reflexiona, intentando además quitar hierro a sus sensaciones. No tiene problemas de dinero ni de trabajo, pero tiene "un vacío". Yolanda Ramos cree que su infancia infeliz le sigue marcando. Su sensibilidad tenía que lidiar con un clima de discusión entre sus padres que arrastraba a muchas más angustias. No culpe a sus padres, "me dieron lo que pudieron", pero cree que las malas experiencias en la niñez le siguen pesando.

Cree que por su apariencia de loca, de despistada, hay productores que se han aprovechado para pagarle menos o exigirle más, que no le toman en serio y que le pierde ser tan franca. "Es por mi sinceridad, por mi humildad. Soy incapaz de engañar", opina Yolanda de una situación de la que cabría esperar más de lo que ha obtenido profesionalmente. Y el halo de la depresión le sigue rondando, como ha expuesto en una entrevista descarnada.