Cuando la monarquía se va al garete, 'The Palace' tiene mucho de 'The Cronw'

HBO Max ha lanzado las primeras imágenes de su miniserie The Palace, protagonizada por Kate Winslet, la protagonista de Titanic que recientemente encabezó para esta plataforma Mare of Eastown tras protagonizar Mildred Pierce en 2011. Esta nueva ficción está dirigida por el reconocido cineasta británico Stephen Frears (Las amistades peligrosas, The Queen) y Jessica Hobbs, directora neozelandesa que ha estado al frente de algunos capítulos de The Crown.

De nuevo ambos realizadores se implican en un retrato del protocolo y formas de la monarquía a través de un país ficticio en el que la decadencia del poder está llevando a toda la sociedad a cambios y disyuntivas. La plataforma avanza que esta ficción cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno a medida que comienza a desmoronarse. Se está grabando en estos momentos en escenarios reales de estancias palaciegas en Austria y el resto de interiores se rodarán en el Reino Unido.

Junto a Winslet el resto del reparto principal lo forman Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y un viejo conocido como Hugh Grant, que para HBO Max protagonizó la intriga de The Undoing.

Will Tracy es el productor ejecutivo de The Palace junto a Winslet, Frears y Hobbs, además de Frank Rich y Tracey Seaward. Los guionistas son Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart y Sarah DeLappe. Las autoridades austríacas respaldan este proyecto internacional que llegaría a la plataforma de Warner de cara al próximo año.