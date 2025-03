Montoya huye de la palapa de 'Supervivientes' tras besarse con Anita: "He venido aquí a curarme"

Montoya ha vuelto a protagonizar una huida como la que le reportó fama mundial. La diferencia es que, en esta ocasión, el concursante de Supervivientes no ha corrido por una de las playas de los Cayos Cochinos, sino que se ha sentado en un rincón de la mítica palapa después de que un nuevo salseo haya sacudido la isla. Todo comenzó cuando Laura Cuevas aseguraba haber sido testigo de cómo se besaba fuera de cámaras con Anita, algo que la hija del exmayoral de Cantora llegó a recrear con el cocinero Koldo Royo.

"Sabía que este tema iba a salir. A Montoya no le ha sentado bien porque pensó que lo he ido contando por la playa, cuando se lo negué veinte veces a Laura", confesaba Anita tras ser pillados. "Él está con el qué dirá mi familia, qué dirá la gente. Pero está loquito por ella", opinaba Cuevas, antes de protagonizar una acalorada discusión con el utrerano.

A continuación, mientras los concursantes escuchaban todo lo ocurrido en la playa por el tema del beso, Montoya se levantaba del lugar que ocupaba en la playa: "¿Otra vez haciendo lo mismo? Que me voy, que dejen el tema, estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y apoyo... Que yo no estoy para esto, yo estoy sufriendo".

Después de que el programa interrumpiera la emisión del vídeo, los espectadores pudieron ver a Montoya ya fuera de la palapa, sentado en un rincón y visiblemente molesto: "O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar".

"Otra vez me ha decepcionado"

A su vuelta a la palapa, Montoya lanzaba un nuevo reproche a la que fuera su pareja: "Esta es otra vez más que me ha decepcionado, el amor se puede perder, pero mira, quedaba la persona. Que le vaya muy bien, pero va a perder a la persona que le quiere”, dijo ante las preguntas del presentador. Después de remarcar el sufrimiento que le ha causado su historia con Anita, se dirigía a ella directamente: "Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora invertarse un beso... me parece muy ruín".

"Yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto, sé que esto le duele y le molesta, que él hubiera preferido que nadie lo supiera", ha replicado, antes de ser ella la que abandone la palapa al no poder controlar los nervios. "No para, no para, y es que sigue", protestaba mientras era consolada por Makoke.

La reconciliación tras su noche más tensa

El origen de la polémica se remonta unos días atrás, cuando Laura y Makoke le dijeron a Anita que la habían visto darse un 'pico' con Montoya: "Ahora entiendes que me vuelva loca la cabeza cuando la otra (Gala) dice que le manipulo", se quejaba Williams.

Por otro lado, a Montoya le llegó la información de la mano de Rosario y Ángela Ponce: "Laura ha dicho que os ha visto a Ana y a ti comeros la boca y Ana ha dicho que es verdad". Su reacción fue muy diferente a la de su exnovia: "Yo he venido a Honduras a curarme yo solo, otra vez me ha decepcionado". Ella, que lo estaba escuchando, se venía abajo al oír sus palabras: "No puedo más, me piro a mi casa con mi hijo", decía llorando.

Finalmente, tras una gala marcada por los reproches, los presentadores animaron a los protagonistas a acercar posturas y retomar su relación de cordialidad. Aunque reacios, ambos se levantaron para fundirse en un largo abrazo ante el aplauso del público.