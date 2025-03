El motivo por el que Genoveva Casanova no ha podido hacer la prueba de la apnea en 'El Desafío': "Estuve meses de reposo hasta que volví a caminar"

Antena 3 emite esta noche la segunda semifinal de El Desafío, en la que se alzarán los cuatro finalistas del concurso. Una de ellas es Genoveva Casanova, quien a pesar de mantenerse última en la clasificación general, afirma estar dispuesta a sorprender con su prueba de Acro Yoga. Se trata de un desafío a dúo con un acróbata profesional que exige fuerza y flexibilidad. "Estoy entrenando a tope y haciendo muchísimo ejercicio para tener el abdomen listo para la prueba", ha declarado la concursante.

"Lo más duro va a ser entrenar la flexibilidad y la musculatura porque he pasado un año en el que he estado de parón", ha añadido Casanova, dispuesta a conquistar al jurado. A lo largo de estos meses, la celebrity se ha enfrentado a todo tipo de pruebas, desde tocar el piano hasta trucos de escapismo. Sin embargo, por motivos de salud no ha podido realizar, como sí lo han hecho el resto de concursantes, una de los desafíos más míticos del programa: la apnea.

La embolia pulmonar que padeció antes de 'El Desafío'

Genoveva Casanova aclaraba antes del estreno de la quinta temporada de El Desafío que la prueba de la apnea era incompatible con un episodio de su vida en que se debatió entre la vida y la muerte. "Psicológicamente, te pega mucho el darte cuenta que has estado a media hora de irte", expresaba entonces la ex de Cayetano Martínez de Irujo en una entrevista en El Hormiguero.

La mexicana sufrió en julio de 2023 un tromboembolismo pulmonar que le causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón. "Estuve grave en el hospital, una semana y media, y luego meses en reposo hasta que pude volver a caminar", aseguraba Casanova, en alusión al obligado parón que le ha impedido entrenar su fuerza física durante su recuperación.

Su participación en El Desafío ha supuesto el regreso de Genoveva Casanova a los medios de comunicación, pero también una importante vía de escape personal. "Te cambia la perspectiva de muchas cosas. Poder disfrutar un día más con mi familia, tener amigos, disfrutar de cosas tan maravillosas como las que vivimos en El Desafío. Para mí eso no tiene precio", declaraba en aquel momento.

Anticoagulantes y lesiones durante la grabación

No obstante, la mexicana ha reconocido que no fue consciente de la gravedad de la situación hasta que su doctora le dijo "si no te hago esto te me vas", ha contado en relación con una inyección de heparina que recibió durante uno de los tratamientos. Casanova ha seguido tomando anticoagulantes durante y después de las grabaciones de El Desafío debido a su predisposición a los moratones.

Este no ha sido el único hándicap que Genoveva Casanova ha superado durante el concurso. La mexicana también sufrió una lesión mientras ensayaba una prueba en la que tenía que sortear una serie de lianas y que, finalmente, no pudo completar. "Tenía todo el abdomen y la espalda debilitados por el pulmón. No tenía nada de condición física, casi no podía respirar...", relataba sobre este episodio.