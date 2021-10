Muere el actor James Michael Tyler, Gunther en 'Friends'

El actor James Michael Tyler que encarnó al archiconocido personaje de Gunther, el camarero del Central Perk en la serie de culto Friends ha muerto a los 59 años de edad, por un cáncer de próstata que sufría en fase terminal.

Kevin Bright, productor y director de la serie Friends, fue el primero en dar a conocer la noticia a través de redes sociales, destacando que James "era una gran persona", puesto que pasó sus últimos días ayudando a los demás en todo lo que podía.

James fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2018 y mantuvo en secreto la enfermedad durante tres años hasta principios de este 2021, cuando sorprendió a sus fans con la dura noticia de su fase terminal en el programa Today de la NBC y sus redes sociales.

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever.