Ya tenemos una niña para enviar a Eurojunior 2019

La Voz kids ha sido la inevitable cantera para que TVE recupere su presencia en Eurojunior, cuando se añora el primer premio conseguido por la onubense María Isabel.

Quien aspira a reverdecer aquellos laureles eurovisivos que se resisten entre los mayores será Melani, una niña valenciana de 12 años, una joven cantante de ópera autodidacta, que ha sido presentada por su paisano Máximo Huerta en el magacín A partir de hoy. Melani no sabía de su elección y nada más conocer la noticia la pequeña ha roto a llorar de emoción. "Quería representar a España en algún sitio, y siempre que me preguntaban cuál era mi sueño yo decía: participar en Eurovisión”, ha asegurado.

Melani para ir a Eurojunior, tiene un registro amplio, desde lo lírico a las baladas melódicas. La vocación por la música lírica de Melani comenzó a los ocho años cuando pertenecía a un coro local de Valencia y su profesora le mostró la ópera Due Pupille Amabili de Mozart. Desde entonces creció su pasión por María Callas. Tras su paso por La Voz kids, en Telecinco, ya ha publicado dos singles: Vivo por ella, en honor a Andrea Bocelli; y O Sole Mío, la famosa romanza napolitana.

También ha formado parte del equipo del musical We Love Queen, cantando la emblemática canción Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Domina el violín y actualmente está volcada en piano. Además de su pasión por la música le gusta la gimnasia rítmica, baile contemporáneo y ballet.

La valenciana viajará a Gliwice, ciudad de la región polaca de Silesia, que albergará el 24 de noviembre la XVII edición del Festival de la Canción Junior 2019 organizado por la UER tras la victoria de Roksana Wegiel en 2018. Un total de 19 países participarán en esta edición, incluido País de Gales, ya que no participa como tal el Reino Unido. Cataluña (y Andalucía, a través de Canal Sur) han pedido su ingreso en la UER y entre las pretensiones catalanas al menos es participar en festivales donde no interviene en España como muestra de aspiraciones independentistas. En Eurojunior al menos no podría suceder. De todas formas es improbable en estos momentos que la UER acepte como territorios nacionales a Cataluña, el País Vasco, Galicia o Andalucía.

La participación española en Eurojunior

Eurovisión Junior arrancó en 2003 y, con el inicio del certamen, comenzó la participación también de España. El sanluqueño Sergio fue el representante español ese año y, con la canción Desde el cielo, obtuvo una segunda posición. En 2004, RTVE se hizo con su primera victoria con María Isabel y su famoso Antes muerta que sencilla.

En 2005 participó el cordobés Antonio José, que trajo para España un nuevo segundo puesto con Te traigo flores; y en 2006, con la última participación de España en el concurso infantil, con Dani, logró un cuarto puesto con el tema Te doy mi voz.

TVE se retiró del festival infantil, siendo presidente de RTVE Luis Fernández justificando que era una forma de no aceptar la explotación de niños.