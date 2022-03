Los niños de la guerra en 'Documentos TV'

A través de La infancia de Imad el espacio de La 2 Documentos TV retrata la vida de los niños en lras guerras actuales. La historia de Imad, que tiene cinco años, sucede en Iraq. Fue secuestrado por el Dáesh cuando tenía dos años y desde entonces le adiestraron para familiarizarse con la violencia y la muerte. Este documental es el descarnado relato del robo de la infancia de los niños por la guerra y de la lucha de las familias por conseguir superar los traumas y devolverles la niñez que nunca debieron perder en eos conflictos.

El Estado Islámico libró una cruentísima guerra contra los yazidíes del Kurdistán iraquí en la que miles de hombres fueron ejecutados, miles de mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales y cientos de niños adoctrinados para ser combatientes. La población yazidí sufrió una de las embestidas más crueles de los yihadistas.

Sobre la familia de Imad el Dáesh se llevó a todos ellos. De su padre no se sabe nada y junto a su madre y a su hermano han logrado regresar al campamento donde vive su abuela. El niño, cuando tan solo contaba con dos años fue adiestrado para ser combatiente. "Decían que el objetivo era que fuesen valientes y desalmados", cuenta Ghazali, su madre. “Le han lavado el cerebro”, asegura la abuela. “Imad ya no nos conoce, no se acerca a mí, ni a nadie”.

Es un Documentos TV muy duro. Los yihadistas le cambiaron el nombre de este pequeño kurdo y le enseñaron a hablar en árabe. Ahora no se entiende con su familia ni con sus vecinos. La mirada de Imad refleja el resentimiento hacia los que le rodean y el odio a su madre, a la que escupe, mientras coloca un palo, a modo de bomba, que intenta hacer explosionar al paso de un coche. Ayudados por educadores, médicos y psicólogas intentan reconducir los comportamientos espeluznantes de un niño asocial, que solo entiende el mal como forma de relación con los demás