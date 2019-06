Las obras de Alonso Millán en TVE

Juan José Alonso Millán, nacido en Madrid en 1936 y fallecido hace unos días, fue un comediante excepcional. Autor de 63 obras de teatro y de no pocas series de televisión, ideadas y escritas por él en aquella era dorada de los dramáticos de TVE, cuando en una misma semana se podían emitir hasta media docena de ellos.

Fácil, ligero, comercial, son algunos de los atributos con los que etiquetaron sus montajes, que llegaron a gozar de tanta popularidad como los de Alfonso Paso. De todos ellos la web de RTVE acoge dos muy especiales, por el enorme éxito de público que cosecharon, Juegos de sociedad y El cianuro, ¿solo o con leche?.

Protagonizada por Jesús Puente y su pareja en la vida real Licia Calderón, y Nicolás Dueñas, Juegos de sociedad conquistó al público en los escenarios madrileños, y más tarde TVE emitió su versión televisiva, dirigida por el excelente realizador Pedro Amalio López, el 2 de marzo de 1978.

De la adaptación televisiva de El cianuro ¿sólo o con leche? se encargó Mara Recatero. Emitida en Estudio 1 el 30 de marzo de 1989, contó en los papeles protagonistas con la gran Aurora Redondo (nacida en 1900, tenía 89 años cumplidos en esa grabación), Mari Carmen Prendes, Amparo Baró y Luis Barbero. Con posterioridad José Miguel Ganga dirigió en 1994 una versión cinematográfica, a la que le faltó el encanto de la teatral, pese a contar con la participación de la propia Aurora Redondo en el que sería su último trabajo.

Entre las series escritas por Juan José Alonso Millán para TVE destacamos Que usted lo mate bien, con 13 episodios de media hora de duración, que se emitieron entre el 23 de enero y el 24 de abril de 1979. Se trata de historias independientes y autoconclusivas con el denominador común del asesinato en la trama. Yo recomendaría, cómo no, la que protagoniza Aurora Redondo, El túnel. Y una advertencia: nada que ver con las Historias para no dormir de Ibáñez Serrador. Es otra cosa. Co el sello Alonso Millán 100%.