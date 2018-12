"Si te odian es porque lo haces bien"

Jonás Berami (Málaga, 1983) es un “cacho de pan” en su papel de Ignacio Solano en el serial Amar es para siempre, que ha cumplido 1.500 tardes en Antena 3. El actor, conocido por su anterior aparición en El secreto de Puente Viejo, cree que la bondad que desprende su personaje le ha granjeado el afecto del público de la serie de Diagonal TV. Amar es para siempre dio un salto en el tiempo y en septiembre se plantó en 1975.

–¿Cómo lleva lo de viajar en el tiempo grabando todos los días en un barrio de los años 70?

–Imaginaos lo que es salir de casa e iniciar una inmesión diaria en los 70. Leí sobre la época y he aprendido mucho de un tiempo tan importante. Vivo a medias entre 2018 y 1975. Mis padres también me han contado cosas que me han ayudado. También tengo una edad que no se me hace tan extraño todo ésto.

–¿Cómo definiría a Ignacio y su amor con María (la actriz Lucía Martín)?

–Es un cacho de pan, Ignacio tiene un corazón muy grande. Yo también he hecho papeles de malo, como en El secreto de Puente Viejo, y la gente te odia, te para por la calle. Hacer de bueno te permite ir más tranquilo cuando sales fuera.

–El público se toma en serio su trabajo.

–Así es. Es fantástico. En realidad si te odian o te aman por tu papel es porque lo haces bien.

–¿Cómo es el ritmo de grabación?

–Esto es como un crossfit pero en interpretación. Es un esfuerzo tremendo, pero ya me he buscado la forma de tener más tiempo. Yo no hago teatro, sino lo que me gusta es la música electrónica.

–¿Tiene un grupo?

–Tenemos un colectivo que estamos preparando y hacemos música underground, poco comercial. Pero lo normal cuando acabas el rodaje es irte a tu casa y sólo piensas en ducharte y dormir. Pero en ese momento, ay, tienes que ponerte a preparar el guion del día siguiente.

–¿Cuántas horas están en el plató?

–Puedes estar desde las ocho de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde y, como decía, al llegar tienes que preparar lo siguiente. Pero está bien. No me quejo, eh.

–Amar es para siempre ha cumplido 1.500 entregas ¿Se ve en otros tantos capítulos?

–Lo normal es estar un año y yo lo he superado. Es un reto diario permanecer tanto tiempo en antena.