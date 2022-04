¿Qué plataformas se ven más en los hogares españoles?

La plataforma Netflix sigue al frente como servicio en streaming con mayor número de usuarios en España por delante de Prime Video y HBO Max, segunda y tercera en número de usuarios. La serie La casa de papel, con su temporada final definitiva, se sitúa en el número 1 de los 10 contenidos más vistos entre enero y marzo de este año, seguida de La que se avecina, en Amazon, y en tercer lugar, El juego del calamar, el surcoreano éxito global de Netflix. Así se desprende del último Barómetro OTT de la consultora GECA, un estudio dedicado a medir los consumos, hábitos y preferencias de los usuarios de las principales plataformas de vídeo bajo demanda que operan en nuestros país.

HBO Max vuelve a sacar rédito de su cambio de marca (antes HBO) y se sitúa como la tercera plataforma con mayor porcentaje de usuarios con acceso en esta oleada. Así, supera por primera vez el listón del 30% en la historia del estudio, aunque la primera posición la ocupa Netflix (73,8%). Amazon es segunda por estrecho margen, con un 67,3% de uso entre los clientes de plataformas. Disney + es cuarta prácticamente empatada con HBOMax, 29%. Cifra que supera la suma de Movistar Plus + y Movistar Lite. Atresplayer Premium consigue un 5,8%, con 3,7% para Filmin y 3,1, Mitele.

Junto a las tres series mencionadas, el Top 10 de contenido los completan The Good Doctor, Anatomía de Grey, Aquí no hay quien viva (incombustible, y pese a que tuvo que cancelarse hace más de quince años, es un éxito en varias plataformas), El cuento de la criada, The Walking Dead, Vikingos y El pueblo.

Series más vistas por plataformas

Por plataformas, las series más vistas en Netflix en lo que llevamos de año son: La casa de papel, El juego del calamar, Élite The Witcher y Gambito de dama.

En Amazon Prime Video las favoritas son La que se avecina, The Good Doctor, El cuento de la criada, Anatomía de Grey y El Pueblo.

En HBOMax, Juego de Tronos (otro valor seguro de esta plataforma), Vikingos, The Walking Dead, Euphoria y la miniserie Chernobyl, redescubierta en estos meses.

En Movistar Plus + las series más vistas según el informe de GECA son Los Simpson (que ofrece el canal Fox), La unidad, Modern Family, Hierro y Castle.

En Disney + sigue encabezando el listado de series más vistas The Mandalorian, Los Simpson, Loki, Perdidos y se suma El libro de Boba Fett.

En Atresplayer Premium sigue encabezando Veneno, más ByAnaMilán y FoQ.