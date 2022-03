Cuando la policía tiene manías, 'The Wagner Method'

El canal COSMO, a través del servicio COSMO ON, estrena hoy The Wagner Method, serie policíaca francesa que estará disponible en plataformas como Movistar Plus + o Vodafone. Estos casos se ambientan en la localidad fronteriza y cosmopolita de Estrasburgo. César Wagner (Gil Alma) es un policía obsesivo, aunque buena persona, que regresa a su ciudad natal. Debe imponerse como capitán de la comisaría entre agentes que cuestionan su actitud.

Dentro de la brigada cuenta con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont (Olivia Côte). Pero Wagner pronto se hará notar no solo por sus particulares métodos, sino por su peculiar personalidad.

¿Quién es Wagner?

El protagonista es un soltero empedernido e hipocondríaco compulsivo: Wagner está obsesionado con las enfermedades y con su trabajo. El policía desconcierta tanto a los sospechosos como a los policías, que dudan de su capacidad de liderazgo.

Tampoco ayuda que su angustiosa e intrusiva madre, Marie-Ange Wagner (Fanny Cotterçon), sea la alcaldesa de Estrasburgo. A pesar de todo, Wagner contará con el apoyo de la joven investigadora Léa Saskevitch (Coralie Russier), recién llegada desde Marsella, y su calculadora jefa, Frédérique Koehler (Joséphine de Meaux).