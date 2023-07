El presentador de TVE que vetó a Los Morancos para que debutaran en televisión

Hace 39 años los hermanos César y Jorge Cadaval, Los Morancos, buscaban una oportunidad en la única cadena nacional que emitía, TVE. Para la cadena pública aparecieron en Y sin embargo te quiero, imitando a Maradona. En el programa de Guillermo Summers e Ignacio Salas que avanzaba la programación cada domingo con muy poca vergüenza los sevillanos pasaron de largo. Pero estaban llamados a ser un dúo humorístico fundamental entre los españoles. Casi 40 años después de aquellas actuaciones de debut en la televisión regresarán a La 1 en septiembre como participantes en MasterChef Celebrity, edición que se ha grabado y que se emitirá hasta las fiestas navideñas, con Toñi Moreno o Jesulín de Ubrique entre los participantes.

Para lograr su minuto de oro con el que se abrieron a la fama el número fundamental fue ante unos 20 millones de espectadores que seguían el Especial Nochevieja en directo que daba paso a 1985. El Viva 85, conducido por Concha Velasco, en la que Los Morancos aparecían como dos estadounidenses dispuestos a triunfar en el flamenco. "Menos quitarme las bragas podéis hacer lo que queráis", invitó Concha Velasco para que la improvisación fuera un ingrediente más a la sorpresa de aquellos dos yanquis flamencos que se metieron al público del Estudio 1 en el bolsillo.

Aquel especial se emitía en directo. Entre los sorprendidos comensales estaba el dirigente político Santiago Carrillo, al que los Cadaval le percibieron en la cara de que no estaba convencido de que dos imperialistas se atrevieran a probar con el folclore español. Pasados los minutos, tras la sorpresa, todos comprobaron que los trianeros se habían quedado con el personal. Eran dos flamencos de Triana dispuestos a formar el taco.

Pero no lo entendió así José María Íñigo. El conocido presentador de TVE, ya fallecido, conducía en aquellos años Estudio abierto, pionero talk show en la Segunda Cadena. Jorge Cadaval apareció por el estudio cuando estaba en un casting y se presentó como un seguidor mormón que buscaba fieles entre los que quisieran escucharle, el gag con el que se presentaban en su show. A Íñigo no le hizo gracia el mormón, creyendo que todo iba a en serio. Jorge insistía en la broma reapareciendo por el escenario del plató y recuerda que Íñigo pidió que se presentara la Guardia Civil. Cuando comprobó que todo era una broma "se le cayó el bigote", recordaban con los años Los Morancos.

Aquellos mormones que no fueron bien entendidos no pudieron debutar en Estudio abierto pero el realizador del programa, Fernando Navarrete, vio potencial en esa pareja. Si a Íñigo no les convenció los reservó para su especial de Nochevieja donde impactaron como esos dos estadounidenses despistados capaces de arrancar con arte por bulerías. Mucho arte el de los trianeros.