Así fue el primer encuentro entre Melody y el representante de Noruega: "¿Por qué me estás hablando en inglés, si yo soy de Fuengirola?"

Eurovisión es mucho más que música y, cada edición, está llena de sorpresas. Una de ellas llega este año de la mano del representante noruego, Kyle Alessandro, que tiene como segundo apellido "Villalobos". Esta pequeña pista hace referencia a sus orígenes españoles, algo que Melody no se esperaba cuando hablaron por primera vez.

Los dos artistas han protagonizado uno de los encuentros más virales de esta edición para los eurofans. Con solo 19 años de edad, el artista representa a Noruega interpretando una canción con un significado muy especial para él, Lighter. Aunque toda su vida se ha desarrollado en la Europa septentrional, mantiene unos fuertes vínculos con nuestro país y habla español con un ligero acento del sur. La expresión de Melody al descubrirlo no tiene precio.

El divertido encuentro entre Melody y Kyle Alessandro

"Hi, I'm Melody. I'm from Spain", comienza a decir la cantante de Esa Diva para presentarse a su compañero del festival. Sin embargo, como podemos ver en el vídeo publicado por RTVE, la respuesta de Kyle Alessandro la deja sin palabras: "Pero ¿por qué me estás hablando en inglés, si yo soy de Fuengirola?". Efectivamente, el joven es hijo de padre madrileño y madre noruega, aunque los dos se trasladaron a la localidad malagueña cuando tenían 7 y 2 años, respectivamente. Allí se conocieron y, con el tiempo, tomaron la decisión de vivir en Noruega, donde finalmente nacerían sus hijos. "Soy medio malagueño, medio boquerón", concluye el artista con una sonrisa.

Ahora, es uno de los favoritos para hacerse con el Micrófono de Cristal. Sin embargo, en las casas de apuestas ocupa el número 21, mientras que Melody está en decimotercer lugar. En cuanto al tema que interpreta, Lighter, habla sobre un aspecto de su vida que le ha dejado una huella imborrable: la lucha de su madre contra un cáncer que, después de todo, ha conseguido superar.

Melody, horas antes de Eurovisión 2025: "Todas somos divas"

El festival de la canción es puro espectáculo y ver las relaciones que surgen entre sus diferentes concursantes resulta siempre de lo más entrañable. De esta forma, en las redes sociales destacan los vídeos en los que los representantes de unos países bailan las coreografías de otros. Por ejemplo, Kyle Alessandro comparte un reel con los favoritos de esta edición, los suecos KAJ.

Después de semanas de entablar conversaciones los unos con los otros, la cuenta atrás para la gran final está llegando a su fin. "Todas somos divas", comenta Melody en una entrevista para el canal de Eurovision, como respuesta a la pregunta de qué competidor considera que se parece más a esa figura empoderada. "No hay nadie más que nadie. Lo bonito de la vida es que cada una tiene su esencia. Somos diferentes", asegura con firmeza.

Además, la cantante sevillana aprovecha la ocasión para referirse a una de las figuras más importantes que ha impulsado el programa. "Creo que Eurovisión dio a conocer, entre comillas porque ya ella estaba siendo muy fuerte, a Celine Dion, que es una diva en todos los sentidos".