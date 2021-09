Estos son los principales personajes de la serie 'La Fortuna' de Alejandro Amenábar

Con dirección de Alejandro Amenábar, La Fortuna, miniserie de 6 episodios, verá hoy la luz en la plataforma de Movistar+. Así, en la jornada de hoy se estrenarán los dos primeros episodios, y será a partir del 8 de octubre que todos los viernes se publicará una nueva entrega hasta completar los capítulos.

Enmarcada en los géneros de aventura y de thriller, su sinopsis reza así: "Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Conformando un singular equipo con Lucía, una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce, un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas, Álex emprenderá la aventura de su vida, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree".

Pero, ¿quiénes son los actores que darán vida a estos personajes?

Álvaro Mel como Alex Ventura

Por un lado, el protagonista indiscutible, Alex Ventura, estará encarnado por el actor Álvaro Mel, actor y modelo español conocido por interpretar a Tomás Peralta en La otra mirada. Este joven es, en la actualidad, uno de los instagramer más famosos, sin embargo, esta sería su tercera aparición en la pequeña pantalla.

Ana Polvorosa como Lucía Vallarta

Por su parte, Lucía Vallarta, la funcionaria que acompaña al protagonista en su aventura, está interpretada nada más y nada menos que por Ana Polvorosa. La trayectoria cinematográfica de esta mujer es asombrosa, y es que a sus 33 años ha participado en numerosas películas y series de prestigio, ejemplo de ello es Mi gran noche, de Alex de la Iglesia o la afamada Pieles, de Eduardo Casanova. En la pequeña pantalla, todo el mundo la conocerá como Lorena García, la hija de Aída en la producción de nombre homónimo, pero lo cierto es que el boom de esta gran mujer vino de la mano de Las Chicas del Cable, donde interpretaba la dureza de ser un hombre transexual en la época de la despiadada dictadura franquista.

Stanley Tucci como Frank Wild

Otra de las caras más populares que se podrán ver en esta miniserie será la del famoso Stanley Tucci, que dará vida a Frank Wild, al saqueador de las profundidades marinas. Este actor ha participado en numerosas grandes producciones, y su carrera cinematográfica es, a sus 60 años, una de las más extensas y reconocidas del cine americano. Algunas de las entregas más famosas en las que ha participado está Spotlight, Los juegos del hambre, El sueño de una noche de verano o La Terminal entre otras tantas.

Clarke Peters como Jonas Pierce

Además, Clarke Peters dará vida al abogado Jonas Pierce, el personaje al que le fascinan las historias de piratas. Este actor estadounidense es más conocido por interpretar a Lester Freamon y Albert "Big Chief" Lambreaux en las series de HBO The Wire y Treme. En cuanto al cine, ha participado en películas como Gigantic, Endgame, Brief Interviews with Hideous Men o Come Away.

Otros actores españoles de gran talla cinematográfica son, por un lado, la reconocidísima Blanca Portillo que encarnará al personaje Zeta, del que aún no tenemos ninguna información y, por otro, Karra Elejalde (más conocido por ser el padre de Clara Lago en Ocho apellidos vascos) que se pondrá en la piel de Enrique Moliner.