Todo lo que querías saber de Carmen Porter e Íker Jiménez

Cuando hace dos meses se conocía la puesta en marcha de Futura más de uno pudo llegar al equívoco de que Carmen Porter e Íker Jiménez se separaban. Incluso alguno pudo intuir, dejándose llevar por los titulares, que se habían incluso divorciado. Nada más lejos en una de las parejas televisivas más sólidas. Van camino de alcanzar la temporada 17ª de Cuarto Milenio en Cuatro, ampliaron los temas en Horizonte y ahora Carmen se centra especialmente en el nuevo formato de tecnología y ciencia “para acostumbrarnos a lo que trae el futuro, que a fin de cuentas es ya presente”, explica la divulgadora.

Días atrás charlaba en el plató con un robot, han estado en un laboratorio que investiga la materia oscura o han conocido cómo funciona un exoesqueleto pediátrico, por poner ejemplos de lo que se aborda en Futura. Asuntos de interés pero poco habituales en un prime time televisivo. “Yo quiero hacer este programa para toda la familia. Lo que pretendemos es conseguir que la gente se interese y se divierte como nosotros cuando hacemos nuestros programas”, explica. Porter se siente respaldada por su público, “se nos acercan doctores agradeciéndonos porque alertáramos del covid, recibimos el cariño de mucha gente”. Y a su vez, tanto Íker como su esposa saben que han de lidiar con muchos haters. “Llevamos las críticas como una mochila. Desde la Cadena SER ya había asociaciones que pedían el cierre de Milenio 3 porque que hablábamos de pseudociencias. Hemos hablado de ovnis y asuntos paranormales pero siempre en nuestros programas hemos indagado en las ciencias, en la Historia”, aclara.

Las críticas, como una mochila

En el equipo de estos programas de Cuatro aceptan las críticas, las que tienen sentido. “Si no te critican tampoco evolucionas. Así no te duermes en los laureles. Las críticas las llevamos bien pero nos hemos hecho una coraza con determinadas reacciones y temas. Pero siempre sabes cuándo lo estás haciendo bien. Pero si hay críticas interesantes las leemos y tomamos nota”.

Este Futura ha tenido a Carmer Porter centrada en estos meses y tiene su punto de partida en Horizonte. “Había una parte que se llamaba Next con Pablo Fuentes. Él se ha ido a vivir a EEUU y estamos más cerca de muchos temas de vanguardia. Algo como Futura estaba en la idea de la cadena. Es la evolución de Next. Lo que era una sección se convierte en un programa independiente”La conductora del nuevo espacio insiste en que “hay avances científicos y tecnológicos tremendos” y que obliga a estar al quite para aprovechar esas innovaciones. “Queremos cada semana probar cosas nuevas y hacerlo en el plató. Vamos a aprender de la mano de los espectadores”, invita. “Hay aplicaciones en el móvil que son necesarias y no las conocemos. Es un asunto que me gustaría incidir en cada semana”.

En Futura huyen de “exposiciones sesudas”, desean que la divulgación de todo lo que es futuro y novedades sea explicado por los especialistas pensando en el gran público, “que todo sea fácil de entender”. Y con un enfoque de todo lo que se gesta en nuestro país. “Queremos contar con todas las empresas españolas que estén planteando innovaciones. Con emprendedores, con investigadores, somos un país avanzado”.

Íker Jiménez tras el covid

Una de las misiones de los programas de Íker Jiménez es dar a conocer nombres españoles de ciencia, medicina. “Hay continuos avances, descubrimientos, que se hacen desde España”, reclama Porter, para alejar el tópico que nos marcó durante tanto tiempo con lo de “que inventen ellos”.

“Después del covid nos han puesto en un lugar de credibilidad”, reconoce la responsable de Futura sobre la labor de Cuarto Milenio en dar voz a los médicos que lanzaban alerta de lo que sucedía en China a finales de 2019. “Nos lo advertían y hasta nos tildaron de alarmistas, había médicos que se anticipaban a lo que estaba por llegar. En casa fuimos realmente conscientes en los primeros días de enero de 2020”, relata Porter.

“Pero no voy a dejar ni a Horizonte ni a Iker. Me he reído con las reacciones de que nos íbamos a separar. Como cada uno teníamos un programa nos dijeron en broma que hiciéramos unas matrimoniadas en Cuarto milenio”.

Sobre un lado más personal, Porter recuerda que con su marido llevan más de 25 años juntos. “El trabajo es nuestra vida. Nos llevamos trabajando todo el día aunque cada uno esté en una habitación de la casa”, subraya. “Iker es el compañero perfecto. Antes cuando no teníamos programas en las televisión tomábamos el coche y nos íbamos a viajar para hacer nuestras investigaciones. Ahora tenemos menos tiempo, pero nos vemos en todo momento y nos reunimos en familia a la hora de comer”.

"Con nuestra hija intentamos estar con ella todo el tiempo posible. Siempre hemos estado muy pendiente de ella. Alma tiene diez años y salvo que estemos en el plató alguno de los dos siempre está con ella”, revela Porter sobre su lado más personal. “Somos felices, esperamos seguir otros 30 años”, comenta con tono divertido a raíz de los titulares de su separación por este Futura de los martes.