Así suena la canción española que representa a San Marino en Eurovisión, con el grupo Megara

Lo intentaron el año pasado con Arcadia en el Benidorm Fest, alcanzando la final, y aunque no pudieron representar a España en Eurovisión 2203 (fue Blanca Paloma con Eaea) estarán en mayo en Malmö con 11:11, el tema con el que han vencido en la gala para acudir por San Marino al festival. El grupo madrileño Megara emulan a Baccara, cuando fueron por Luxemburgo hace ya casi medio siglo, o como Gisela, cuando fue por Andorra, y acudirán a Eurovisión por otro país. En la letra hay cierto poso de reproche "que si tú no me quieres, otra gente me querrá".

Una voce per San Marino proclamó ganador este sábado al grupo de rock electrónico distópico por su llamativa y tenebrosa puesta en escena, un espíritu gótico y de ciencia ficción con la peculiar voz en falsete de su solista, Kenzy. La formación la completan Rober, a la guitarra; Vitti al bajo y la batería a cargo de Ra Tache. Kenzy se rodea de dos bailarinas, como sucedía con Arcadia, para su interpretación.

Seis componentes, máximo número en la escena eurovisiva, en una puesta en escena que será más espectacular por la iluminación del plató en Malmö, frente a la luz plana del festival de San Marino, de presupuesto muy limitado. Megara vencieron a la favorita, Loredana Bertè, segunda con Pazza, que a su vez fue novena en el pasado festival de Sanremo.

Los espectadores españoles podrán votar en su momento por Megara ya que nuestro país vota en la segunda semifianl, donde se encuentra encuadrada San Marino, el jueves 9 de mayo. Aspiran 15 países, más otros 15 el martes 7. La final es el sábado 11.

A los que no le gusta Zorra como canción española para Eurovisión sus gustos tampoco, probablemente, se verán colmados con 11:11, la canción español de San Marino, cuya letra dice así:

Tengo roto el corazón

Pero es algo ilógico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Sé que suena trágico

Pero no

Puedo esperarte y perder el tiempo

Buscando to', buscando mis venas

Sé que no hay na' qué hacer, pero sé quién es

Por favor, sáquelo pa' fuera

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

M-E-L-A-P-E-L-A

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá

Quieres ser lobo feroz

Quieres ser patético, mal menor

Piensas que puedes abatirme

Rendimos Benidorm

Pintas que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

Dame una señal (toda la noche)

Siempre quiero más

Volaré en un paso atrás

Estoy donde tú estás

We like to party

But we love rock

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá