"Yo he resumido el debate del Estado de la Nación en 25 segundos"

Ya es mediodía ha superado las 700 entregas en la franja previa al informativo de las tres de la tarde en Telecinco y se ha reforzado la presencia de Sonsoles Ónega, periodista y escritora que se convierte en la anfitriona ideal para conocer y analizar la actualidad informativa de la mañana y tomar con una sonrisa los temas sociales habituales.

–La televisión es hábito y cariño. Al cabo de tres años Ya es mediodía forma parte de los hábitos de muchos espectadores.

–Me gusta lo del cariño. Va de eso. Queremos que lo sientan en nuestro esfuerzo, es un cariño recíproco. Y eso se convierte en un hábito, que vuelvan los espectadores cada día a nuestro lado. Es verdad lo de que Telecinco es una extensión de la casa en muchos hogares. En Ya es mediodía muchos nos ponen en la cocina, o haciendo la comida o almorzando. Les gusta la ‘música’ de nuestras conversaciones. Es bonito que se acuerden de ti al llegar a casa para comer.

"A la hora de mi programa muchos espectadores están de pie, de actividad en las casas. No estamos en un programa de sillón, estamos compitiendo con las lentejas"

–¿Se pone en situación de lo que está haciendo su audiencia a esa hora?

–Lo bueno es que no tienen el mando cerca. Es una hora en la que muchos espectadores están de pie, de actividad en las casas. No estamos en un programa de sillón y estamos compitiendo con las lentejas, haciéndolas o comiéndolas. En las ferias del libro, donde tengo más contacto directo con la gente, los lectores me comentan lo que hacen a la hora del programa.

–La vertiente escritora le permite tener presente a su público.

–Porque la televisión y la literatura se parecen un montón: es una labor de seducción con el público. A mí me gusta que las editoriales tengan presente a Ya es mediodía, donde promocionamos a los escritores. No tenemos todo el tiempo pero me gusta dar su sitio y en los viernes siempre recomendamos libros, qué mejor plan.

–En su caso ¿cuándo escribe?

–Yo era muy nocturna, pero Ya es mediodía me ha trastocado la rutina. Me gusta escribir de noche, pero ahora madrugo más y me gusta tener la cabeza despejada a primera hora. No es lo mismo hacer los 25 segundos en un informativo, como sucedía en las noticias, como estar concentrada durante hora y media de programa. Pero siempre hay tiempo para escribir.

–¿Cuál es el tope de duración de los temas en su programa?

–Tres o cuatro minutos. Como mucho cinco minutos con la entrevista con un político porque se alargan. Das con una de las claves de Ya es mediodía:la condensación de temas, queremos contar o lo sustancial, que las conexiones con reporteros no sean muy largas y así podemos dar paso a todo. Yo he resumido el debate del Estado de la Nación en 25 segundos con Piqueras. Pero no por excepción, es que esa era la norma. Un debate de Presupuestos, la coronación de un Rey, eso hay que contarlo en 25 segundos en una conexión. Me he criado profesionalmente en la concreción y soy muy pesada con el ritmo. Lo digo a todos los reporteros:siempre cortos. Da igual el tono y lo que quieran contar. Tienen el chip.

"La conversación de España a veces, como ha sucedido con Rocío Carrasco, son temas de Telecinco"

–Con los temas de los realities, con el corazón, tan de su cadena, usted se debe divertir.

–No se puede renunciar por son buenísimos. La conversación de España a veces, como ha sucedido con Rocío Carrasco, son temas de Telecinco. Ríete que la agenda la marcaba Pablo Iglesias.

–Va a sonar mal ¿cómo se encuentra su padre (Fernando Ónega)?

–Ja, ja, ja. Muy bien. Siempre comunicado a distancia con él. He vuelto a verlo en mayo pero no le veía desde Navidad. Cuando en el whatsapp aparece “escribiendo...” es porque va a dar una opinión interesante. En pocas palabras siempre dice muchísimo. En vacaciones siempre me comenta que viviendo el periodismo no debería sentirme cansada.