Rocío Jurado vista por Jesús Quintero

Jesús Quintero, fallecido este lunes, poseía esa virtud única que poseen los periodistas más dotados, los maestros de su oficio: sabía ganarse la confianza de sus invitados y generaba en sus entrevistas la complicidad necesaria para que sus interlocutores les abrieran el corazón. Una de esas personas que le mostró su visión del mundo en un plató en repetidas ocasiones fue la cantante Rocío Jurado, con quien protagonizó algunos momentos estelares de la televisión.

De hecho, la última entrevista que concedió en televisión la chipionera fue en El loco de la colina, un programa emitido en TVE en enero de 2006, seis meses antes de la muerte de la Jurado. Allí, la artista explicó qué había sentido cuando le comunicaron los médicos que estaba enferma. "Tú dices: 'Hasta aquí hemos llegado'. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto. Yo siempre he tenido la preocupación de pensar si he hecho lo correcto. A veces he creído que sí, otras veces creo que he metido la pata", confesaba en una charla en la que entre otras cosas expresó su hastío por la fama ("es una de las cosas peores que le puede ocurrir a un ser humano tener su vida en un escaparate las veinticuatro horas del día") y defendió la grandeza de estar enamorada frente a un Quintero más escéptico ante ese asunto.

En Canal Sur Televisión, en El vagamundo, en el año 2000, recordaba ante su amigo los éxitos que había tenido en el extranjero, entre ellos un concierto que dio en el Madison Square Garden. "Me vieron en una tarde lo que en números sería cuatro veces Chipiona", aseguraba la cantante, que ante el entusiasmo del público tuvo que ampliar el repertorio. "Yo llevaba preparado un espectáculo cortito, y no sabía qué cantar más, y fue entonces cuando presenté Señora. Aún no la había grabado, pero cogí una silla y la interpreté a pelo, a capella, como ellos lo llaman", evocaba, antes de entonar las primeras líneas de aquel tema mítico: "Cuando supe toda la verdad...".

Quintero celebraría en 2009, cuando se cumplían tres años del fallecimiento de Rocío Jurado, la amistad que los unió. Fue en el programa Los ratones coloraos, en 2009, en Canal Sur, donde habló del "honor" de "haberla escuchado cantar a palo seco, sin historias, como sólo los grandes se atreven" y del honor también de "haberla respetado, querido, admirado, de saber que gracias a ti mi tierra, que es la tuya, es más grande y más universal".