RTVE pide un debate sobre si los conflictos bélicos condicionan el televoto en Eurovision

Radio Televisión Española va a solicitar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, que se abra un debate sobre si los conflictos bélicos condicionan el televoto. Varios países también van a hacer la misma petición, "al considerar que el televoto está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural", ha señalado este domingo RTVE en un comunicado.

Además, la delegación española pide saber cómo se ha distribuido el voto español; "es decir, cuántos votos recibió cada país en España", ha añadido. Ahora mismo, solo puede conocerse —tras solicitar los datos a la UER— la cantidad de votos que ha habido y cómo se han hecho.

Durante la primera semifinal, el televoto de España estuvo formado por 774 llamadas, 2.377 SMS y 11.310 votos 'online'. Unas cifras que aumentaron sustancialmente en la final: 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos 'online'. Esto se tradujo en 12 puntos a Israel; 10 a Ucrania; 8 a Polonia; 7 a Estonia, 6 a Finlandia; 5 a Suecia, 4 a Austria; 3 a Albania; 2 a Noruega, y 1 Francia, según ha detallado el ente público.

Tras quedar en antepenúltima posición en el Festival de Eurovisión, Melody no quiso hacer declaraciones a la prensa. Sin embargo, durante la madrugada del domingo, la cantante sevillana difundió un vídeo en las redes sociales en que declaraba: "Con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo".

Melody agregaba: "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente ha estado... estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta". Tras confesar estar "un poquito cansada", adelantó que más adelante hablará "un poco más largo y tendido" con sus seguidores de todo lo que ha visto y lo que piensa.

La cantante de 'Esa Diva' concluía el vídeo diciendo: "Pero señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado: el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte".