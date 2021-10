Adara, el ingrediente de todas las salsas en 'Secret Story'

Secret Story potencia las tramas en torno a Adara Molinero tras la marcha de su gran baza: Miguel Frigenti. La ganadora del último GH VIP se ha convertido en la pieza clave de un reality que no tiene el éxito esperado por Telecinco.

Este jueves Adara recibió la llamada telefónica de su ex pareja, Rodrigo Fuertes, después de que el joven charlase unos minutos con Jorge Javier Vázquez para explicar los motivos de su ruptura. “Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces. Vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho”, sostuvo. A continuación, Rodri entró por teléfono en la casa para hablar con Adara a solas. La concursante había pedido hablar con su madre pero fue su ex quien se puso al otro lado de la línea para darle ánimos y fuerza.

Miguel, por cierto, volvió a entrar en Secret Story, pero lo hizo solo a modo de visita y disfrazado de ‘Payasín’, el famoso personaje de Gran Hermano, para repartir dos tartazos que acabaron en la cara de Lucía Pariente y Julen. Realmente fue uno de los mejores momentos de la noche y eso que no le reconocieron. ¿Qué pasaría si entrase de nuevo como concursante? Desde luego, fue el único que espabiló la casa durante el primer mes.

Fiama Rodríguez fue la expulsada de la noche, la cuarta ya, frente a Cristina Porta. A su llegada al plató y durante la entrevista con Jorge Javier, Fiama le tiró los trastos a Sofía Cristo. Habló sobre cómo se esperaba su reencuentro a solas con ella. “No sé, espero que algo muy bonito”, afirmó la expulsada, aunque con dudas de lo que puede pasar entre ambas: “Yo con ella me llevo muy bien, no sé en qué punto está ella, no se en qué punto estoy yo, en cuanto a relaciones que tenemos cada una, así que ya veremos, pero bueno, todo puede pasar”. Dejando un “lo que surja” en el aire. Sofía, allí presente, le ha envió un mensaje de ánimo: “Merecías quedarte”.

Canales y Cynthia son nominados de forma reglamentaria por hacer trampas en la prueba

Tras la eliminación de la canaria, el programa sometió a los concursantes a una nueva prueba de inmunidad. Cada uno de ellos debía coger una bola con un número y colocarse en fila por el orden que el azar había determinado. “Os pondréis en orden con una tarta y el número 1 empezará estampándose a la persona que quiera, que quedará eliminada, luego le tocará al siguiente número y así hasta que quede una persona que no reciba tartazo, esta persona ganará la inmunidad”, explicó Jorge Javier. El juego transcurrió con normalidad y, después de muchos tartazos, Canales Rivera se convirtió en el ganador y, por tanto, la persona que se hizo con la deseada inmunidad. Acto seguido, comenzaron unas nominaciones en las que Luca Onestini subió directamente a la palestra porque así lo había decidido previamente Fiama antes de salir del concurso.

Adara, Cristina Porta, Emmy y Luca resultaron los nominados de la semana. Sin embargo, la velada tenía preparada una sorpresa final. La organización había decidido nominar también de forma disciplinaria a Cynthia y Canales: “Han intercambiado las bolas del sorteo”, informó el presentador antes de confirmar su castigo. Ambos pasaron a integrar la lista de nominados, que suman seis en total, cuando lo habitual es que sean tres o cuatro.