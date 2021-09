Afloran los primeros secretos

Tras una semana de convivencia, los concursantes de Secret Story, el nuevo reality de Telecinco, se enfrentaron a su primera expulsión. Chimo Bayo fue el primero en abandonar el programa aunque, a decir verdad, eso fue lo de menos de la gala del jueves por la noche. A estas alturas ya ha habido de todo: broncas, zascas, revelaciones sorprendentes y alianzas que pueden variar el desarrollo del concurso.

🚨 ¡TÚ DECIDES QUIÉN SE VA! 🚨 Llama al 905 85 55 50 o envía SECRETOS + NOMBRE al 27510. ¡Están en vuestras manos! Bases legales en https://t.co/AOVu0D4yOz #SecretGala1 pic.twitter.com/zchjfyz3Da — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

Después de siete días en los que ha tenido enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros, Emmy Russ volvió a ser nominada. La concursante recibió una nominación directa por parte de Julen, que recibió ese privilegió tras coger el teléfono el primero. Emmy tiene muchos frentes abiertos en la casa; sin embargo, la audiencia decidió salvarla en la primera nominación. Por lo tanto, ahora se ve fuerte al comprobar el apoyo que tiene fuera de la casa.

Cristina Porta también vuelve a repetir nominación. La periodista deportiva se juega de nuevo su permanencia tras haberse enfrentado a varios compañeros, por lo que se encuentra en el punto de mira de muchos ellos.

Para su sorpresa, Miguel Frigenti se convirtió en el tercer nominado de la semana. El colaborador de Sálvame protagonizó un tenso momento con Isabel Rábago y fue el aspirante que más votos en negativo recibió de sus compañeros.

Bigote Arrocet se convirtió en el cuarto nominado, tras quedarse a las puertas de la nominación la primera semana. Esta vez la ex pareja de María Teresa Campos no se ha librado.

Tampoco se libró de enfrentarse a Terelu Campos, antes incluso de lo esperado. Terelu se negó a hablar con Edmundo en un primer momento, pero al final explotó y le acabó poniendo los puntos sobre las íes. “No he dicho una palabra mala de esta persona en ningún momento y ni una falta de respeto, no va conmigo... Entrar en un reality implica que se pueda preguntar, lo entiendo, he sido la primera que he dicho que esto no es bueno para mi madre, es lo peor que puede pasarle a mi madre”, arrancó la presentadora.

Bigote, tras lamentar que María Teresa hiciera pública su ruptura a través de un comunicado, se quedó mudo ante los reproches de Terelu. “No se puede vivir con especulaciones si estás o si no estás, si se te espera o no. Fue simplemente comunicar para evitar la especulación...”, aclaró. El humorista, quien mantiene que no dejó su relación con María Teresa con un mensaje, sólo declaró: “No voy a decir nada, quiero que dejen a Teresita en paz, y punto”.

Aparte de las Campos contra Arrocet, la otra concursante que más titulares está acaparando es Sofía Cristo. La DJ contó que cuando vivía con su madre en La Moraleja, con apenas cinco años de edad, sufrió abusos sexuales. Su madre, Bárbara Rey, presente en el plató, sufrió un ataque de ansiedad al escucharla contarlo. De ahí que la dirección del programa decidiera hacer una excepción a fin de que madre e hija pudieran hablar un rato.

También aprovechó Sofía la prueba La línea de la vida para hablar sobre su anterior relación con la colaboradora televisiva Nagore Robles. A raíz de su ruptura con ella fue cuando decidió ir a rehabilitación para recuperarse de su adicción a las drogas.