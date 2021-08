Aimar Bretos se estrena al frente de 'Hora 25'

La Cadena SER ha presentado este lunes su nueva programación, cuya novedad más destacada es la incorporación del periodista Aimar Bretos a Hora 25 como presentador en sustitución de Pepa Bueno. El programa, además, cumple 50 años este 2021.

Bretos avanzó los fichajes bomba del espacio para esta temporada: "Vamos a convertir la tertulia de los lunes en una gran ágora, la ágora de Hora 25, con una conversación de nivel con tres personas que han formado parte del Gobierno de España y que saben los debates que necesita España. Esos tres analistas son Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo. Todos los lunes, de diez a once y media de la noche".

También, como novedad, cerrará el programa todos los días la sección 25 y punto, en la que se alternarán los periodistas Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía, y cada entrega, a partir de ocho, se ofrecerá el análisis de Xavier Vidal-Folch.

Angels Barceló, presentadora de Hoy por hoy, anunció otra de las grandes novedades: "Nueve años después, vuelve Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez". Sánchez, su director y presentador, avanzó durante la presentación de ayer que vuelve a las 4 de la madrugada el próximo domingo por la noche, manteniendo "el espíritu del clásico, pero es un Si amanece renovado, un Si amanece 2.0".

"Queríamos darle un ritmo diferente a la madrugada. La madrugada es una escuela de radio para hacer micro, para relacionarse con los oyentes, para tener viva la tensión a esas horas que nos apetecía mucho", señaló la directora de contenidos de la SER, Montserrat Dominguez.

Además, a Hoy por hoy se incorporarán Bob Pop los lunes por la mañana y María Barranco en la segunda parte del programa. La primera parte contará con nuevos analistas, como Nacho Escolar, Estefanía Molina, Cristina Monge y Manuel Rico.

La Ventana, el espacio diario de las tardes en la SER, afrontará su décima temporada este curso de la mano de Carles Francino. "Me gusta cómo huele el programa, cómo circula, me gusta el tono, y la complicidad establecida con los oyentes está consolidada… Por eso, cambios, no muchos", confesó. Aún sí se unirán al equipo Marc Amorós para hablar de las fake news; la periodista de El País Patricia Peiró, y la escritora Laura Ferrero.