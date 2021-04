La serie animada What if...? de Marvel presenta su primer cartel

El multiverso de Marvel sigue en marcha y con mejor salud que nunca. Así, 2021 ha sido el año escogida por Disney + y Marvel Studios para el lanzamiento de su primera serie animada, What if...?. La serie se centrará en las historias de los principales personajes del multiverso de la compañía, contadas como hubieran sido si los acontecimientos no hubieran sucedido tal y como los conocemos.

Los hechos que conocemos hasta el momento nos indican que será la primera serie animada del multiverso Marvel y que contará con más de una temporada. La primera temporada contará con 10 episodios, ya que los otros 10 restantes de los 20 anunciados por Marvel corresponderán a la citada segunda temporada.

Hasta el momento hay 23 películas publicadas por Marvel Studios, las cuales sufrirán una revisión en esta nueva serie animada. Se trata de la cuarta serie perteneciente al UCM en la plataforma de Disney +, tras los estrenos de Bruja Escarlata y Visión, Falcón y el Soldado de Invierno y el inminente lanzamiento de la serie protagonizada por Loki.

Aunque aún no se ha confirmado cuándo será el estreno definitivo, diversas fuentes apuntan a verano de 2021, entre junio y septiembre. Además, se han hecho públicas en las redes sociales oficiales tanto imágenes promocionales como el póster oficial.

Los Guardianes del Multiverso, presentes

En la imagen del cartel hay una serie de elementos que han despertado el interés de los fans de la compañía. La principal es la presencia de los Guardianes del Multiverso, los cuales serán los protagonistas de la mayoría de historias desarrolladas y alteradas. También aparece el personaje conocido como "El Vigilante" el cual, en los cómics, se encarga de supervisar todos los universos existentes.

El póster muestra a personajes conocidos ya por las películas lanzadas como el caso de Peggy Carter, la cual aparece como la Capitana Britania, Thor, Viuda Negra, Doctor Strange o Gamora.

Los seguidores de la serie ya han podido disfrutar de dos de las primeras narraciones que compondrán los episodios en el tráiler lanzado por la compañía. Se tratan de Rogers Zombie y Thor Fiestero. En la primera, el personaje de Bucky luchará contra una versión sombie del propio Capitán América.

Kevin Feige confirmó durante la Comic-Con de San Diego que serían los propuos protagonistas de las películas quienes darían voz a sus personajes en What if...?. De esta manera, por ejemplo en el episodio correspondiente a Peggy Carter o el Capitán América podremos encontrar las voces de Chris Evans, Sebastian Stan o Hayley Atwell. Para los capítulos de Thor, la serie animada contará con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tom Hiddleston. El propio Feige también confirmó que los eventos se acercarán a los acontecidos en la saga del Infinito así como a los acontecidos durante las películas del UCM.