Esta es la otra serie turca que llega a Telecinco este jueves

Mi hogar, mi destino (Dogdugun Ev Kaderindir) es la producción turca que aterriza este jueves, tras la gala de La isla de las tentaciones, a las 00.30 em Telecinco.

Este serial está basado en la novela de una psicóloga, Gülseren Budayicioglu, sobre la historia real de una paciente: Zeynep es una niña de una familia humilde que es adoptada por el matrimonio adinerado para el que trabaja la madre. La joven nunca se sentirá integrada en la clase alta por lo que cuando al cabo de los años reaparece su madre biológica se replantea todo. Pese a que ha sido una niña muy querida por los padres adoptivos y ha aprovechado la oportunidad para estudiar y convertirse en una profesional de futuro, Zeynep quiere recuperar sus orígenes, que incluye reordenar su corazón ante el compromiso nupcial que tiene ante sí.

Mediaset con esta ficción amplía su oferta de series turcas para conseguir audiencia a un módico precio de producción y, sobre todo, para contrarrestar los hábitos nocturnos de su rival directo, Antena 3, que ha conseguido un gran efecto en el prime time con Mujer y Mi hija. Telecinco estrenó la comedia romántica turca Love is in the air sin los resultados previstos pero con margen para seguir confiando en el pootencial de las ficciones que llegan desde Oriente Medio.