Las series que no debes perderte para acabar el año

Llega el mes de diciembre con muchas novedades en las plataformas de streaming y títulos que no debes perderte. El último mes del año renueva los catálogos de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Lionsgate+, etcétera. Un sinfín de títulos que te acompañarán a lo largo de la próxima Navidad, así como para el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada. En definitiva, más tiempo para el visionado de estrenos y nuevas temporadas cuando el frío comienza a arreciar y el plan de mantita y chimenea cobra más valor si cabe.

El mes arranca con la temporada 2 de Gossip Girl en HBO Max y el estreno de Fácil en Movistar Plus+. El viernes 2 llega el estreno de La última, con Aitana Ocaña en la faceta interpretativa, en Disney Plus+ y la segunda temporada de Slow Horses a Apple TV+. La temporada 3 de La materia oscura se estrena el día 6 en HBO Max; el día 7 Netflix estrena la serie Smiley y el 9 la segunda temporada de La casa de papel: Corea; Las cosas que no nos dijimos llega a Lionsgate+ el día 15; el mismo día en el que se estrenan Sonic Prime en Netflix y Happy Valley en Movistar Plus+.

En la segunda quincena del mes destaca la tercera temporada de Emily en París el día 21 en Netflix; la tercera temporada de Jack Ryan, también el 21 en Amazon Prime; el día 22 estará disponible la segunda temporada de Alice in Borderland en Netflix; y la mencionada plataforma cierra el año con los lanzamientos de The Witcher: El origen de la sangre el día 25 y Machos alfa el día 30.

Estos son los diez títulos que proponemos para el puente festivo de diciembre y la Navidad:

- Gossip Girl: Jueves 1 de diciembre, HBO Max. La secuela de la serie está centrada en un grupo de estudiantes de Nueva York. Sus vidas están controladas por una persona anónima que se dedica a enterarse de sus intimidades y a difundirlas por las redes sociales. En la segunda temporada subirá la temperatura. Viejos enemigos, nuevos aliados y un entorno de cambio constante son las claves de los nuevos episodios de la ficción.

- Fácil: Jueves 1 de diciembre, Movistar Plus+. Miniserie de cinco episodios que sigue la vida de cuatro mujeres (Marga, Nati, Patri y Ángel) con diversidad funcional que viven en un piso tutelado de Barcelona. La adaptación de la novela Lectura fácil de Cristina Morales, es la nueva producción de Anna R. Costa.

- La última: Viernes 2 de diciembre, Disney+. Se trata de la miniserie que protagonizan Aitana y Miguel Bernardeau, pareja en la vida real. Narra la historia de Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística y que quiere lograr su sueño: ser cantante. Un ejecutivo, tras escucharla en un bar, intentará relanzar una prometedora carrera musical. Supone el debut como actriz de la cantante Aitana.

- La materia oscura: Martes 6 de diciembre, HBO Max. La tercera temporada significa el final de la serie, una adaptación del tercer y último tomo de la saga escrita por Philip Pullman y protagonizada por Dafne Keen. En esta serie de fantasía épica, Lyra, la niña elegida, y Wir, el portador de La Daga, deben viajar a un lugar oscuro del que nadie ha regresado. A medida que se acerque la gran guerra de su padre contra la Autoridad, aprenderán que salvar los mundos tiene un precio terrible.

- Las cosas que no nos dijimos: Jueves 15 de diciembre, Lionsgate+. Julia (Alexandra María Lara) mantiene una relación difícil con su padre Michel, personaje interpretado por Jean Reno. Tres días antes de casarse, recibe una llamada telefónica en la que le indican que su padre no podrá asistir a su enlace. No podrá hacerlo porque ha muerto. Su boda se transforma en un plan fúnebre e incluso desde la tumba, Michel parece que tiene su propia forma de perturbar la vida de su hija.

- Happy Valley: Jueves 15 de diciembre, Movistar Plus+. El catálogo de la plataforma incorpora las dos primeras temporadas de la serie policíaca. Cuenta la historia de Catherine (Sarah Lancashire), una de las mejores policías de su división y una madre coraje. Una mujer que pierde a una hija; es tutora de su nieto Ryan; tiene una hermana toxicómana, Clare (Siobhan Finneran), luchando por rehabilitarse y, por si fuera poco, se ve inmersa en la investigación de un caso que la conecta directamente con Royce (James Norton), el violador de su hija (y para más inri padre de su nieto).

- Emily en París: Miércoles 21 de diciembre, Netflix. Los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Lily Collins despejarán algunas incógnitas de la segunda temporada. No sabemos si Emily fijará su residencia en París merced a la oferta de trabajo que le ofrecen en la capital francesa. Emily luchará por su relación con Alfie, aunque sea desde la distancia, y de paso olvidar a Gabriel que vuelve junto a Camille. ¿Cómo le irá en su nuevo trabajo en la agencia de marketing?, ¿olvidará a Gabriel o intentará estar con el chef? Esas y otras cuestiones formarán parte de las nuevas tramas.

- Jack Ryan: Miércoles 21 de diciembre, Amazon Prime Video. En la tercera temporada de la serie, Jack Ryan está inmerso en una carrera contra el tiempo. El protagonista se ve implicado en una complicada conspiración por error y se convierte en un fugitivo a la deriva. Jack pasa a la clandestinidad, atraviesa Europa y trata de mantenerse con vida, mientras evita un conflicto mundial masivo.

- The Witcher: El origen de la sangre: Domingo 25 de diciembre, Netflix. Miniserie compuesta por seis episodios que nos llevarán más de mil años antes de Geralt de Rivia para meternos de lleno en una historia de aventuras, fantasía y ciencia ficción que nace como precuela de The Witcher, otra de las producciones de éxito de Netflix.

- Machos alfa: Viernes 30 de diciembre, Netflix. La última serie que recomendamos para acabar el año es una comedia de los hermanos Caballero. Se centra en cuatro amigos de cuarenta años en plena crisis de masculinidad. La crisis les lleva a perder su trono, privilegios e identidad. Tras ser machos alfa tienen que encarar una nueva etapa basada en la igualdad, una sociedad con nuevas reglas a la que se tendrán que adaptar.