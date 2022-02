Atracón de series con mucho amor

Una de las opciones para celebrar San Valentín en pareja es disfrutar de un atracón de series románticas y comedias de amor. Sofá, manta y muchas dosis de romanticismo para el Día de los Enamorados. Como este año cae en lunes y será un día complicado para realizar muchos planes, el maratón de series románticas se perfila como uno de las mejores posibilidades. Los Bridgerton, Love Life, Emily en París, New Girl, Modern Love, With Love, Élite o Velvet son algunos de los títulos que recomendamos en una fecha en la que las flechas de Cupido traspasan los corazones.

Los Bridgerton se han convertido en una referencia dentro del serial romántico. La serie de Netflix, cuya segunda temporada se estrenará el 25 de marzo, consiguió revolucionar a medio mundo. Ahora se acerca una oportunidad única para revisarla antes del inicio de las nuevas entregas o verla si no se hizo en su debido momento. Basada en las novelas de Julia Quinn, la primera temporada se centra en la historia de amor-odio entre Daphne y el duque de Hastings. La serie ha proyectado de manera internacional al actor Regé-Jean Page, el duque de Hastings, hasta entonces desconocido para el público. El vestuario, la música y la decoración, propia de la época victoriana, son otras de las razones para no perderte esta serie.

Love Life, disponible en HBO Max, impuso un nuevo concepto de las series románticas. La actriz Anna Kendrick da vida a Darby, una joven que busca el amor de manera incesante. La evolución del personaje es constante y nos permitirá observar su madurez. La veremos equivocarse, enamorarse y sufrir por amor, algo tan real y a lo que estamos acostumbrados en la vida diaria. La serie es una especie de mini comedias románticas que nos conducen a un final. En HBO Max se pueden ver las dos primeras temporadas de la serie, la última está disponible desde octubre del pasado año. La segunda temporada relata la historia de Marcus, personaje interpretado por William Jackson Harper, que rechace su vida tras una ruptura dolorosa. Las nuevas parejas y relaciones son el eje de unos capítulos que reflejan lo que muchos denominan como amor millenial, es decir, muchos roces y poco compromiso.

Emily en París es una de las series actuales más populares de Netflix. La crítica asegura que la calidad de la serie está muy por encima de las cifras de visualizaciones que registra en la plataforma. Su enorme éxito ha garantizado su permanencia en el catálogo de la plataforma durante al menos dos temporadas más. La serie creada por Darren Starr (Sexo en Nueva York) estrenó su segunda temporada en diciembre de 2021. Narra la historia de una chica estadounidense que trabaja en una agencia de marketing de París. El amor y la amistad están muy presentes en la ficción de Netflix. Emily tendrá que recuperarse del fiasco que supuso la relación con el chef Gabriel. Vivirá un romance con su compañero de clase de francés, Alfie, pero se dará cuenta de que sigue enamorada de Gabriel. Trabajo, amistad y amor en una serie protagonizada por Lily Collins.

En Disney+ se encuentra disponible la comedia New Girl. Esta serie, de corte similar a Friends o Cómo conocía a vuestra madre, cuenta las historias de un grupo de amigos que comparten piso. Sus locuras, excentricidades y como no sus historias de amor forman parte de las tramas de la ficción. El personaje de Jess Day es el principal motivo para disfrutar de una serie que te atrapa capítulo a capítulo. ¿Qué pasará si dos amigos se enamoran y ponen en riesgo la estabilidad del grupo? New Girl responde a esa y otras incógnitas sobre el amor.

Amazon Prime Video también posee un variado catálogo de series para pasar el Día de San Valentín sin despegarte del televisor. La comedia romántica With Love está disponible desde el pasado mes de diciembre. La primera temporada está compuesta por cinco episodios, en la cual los hermanos Díaz están decididos a encontrar el amor. Los capítulos están ambientados en días festivos del año que nos permitirán testar los diferentes estados de ánimo de los protagonistas, Lily y Jorge. Otra de las opciones a la carta es Modern Love. La presencia de Anne Hattaway nos obliga a seguir una serie que refleja los clásicos clichés de las relaciones amorosas, sin olvidarse de aspectos negativos que forman parte de la realidad vital. No todo es color de rosa, como la vida misma. Velvet representa a las series románticas made in Spain. La clásica historia de amor entre dos estándares de vida muy diferentes. Un hombre de alto rango y una mujer trabajadora del pueblo llano se enamoran. Se trata de una ficción de consumo rápido, sin complicaciones y que terminará con final feliz. Y comiendo perdices.

Una mención especial merece la serie Élite, donde el amor ha estado muy presente tanto en la ficción como en la realidad. La serie juvenil de Netflix se ha convertido en un trampolín para el amor y las relaciones sentimentales entre sus actores. Ester Expósito y Álvaro Rico, María Pedraza y Jaime Lorente han vivido historias de amor que han iniciado en el set de rodaje de la serie. Otro claro ejemplo de relaciones millenials, donde el amor entra en escena y más rápido sale por la ventana.