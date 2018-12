El sevillano Famous vence en 'OT 2018'

El efecto Albalia, la rivalidad de los seguidores de la navarra Natalia y la ilicitana Alba Reche fue fundamental para abrir las puertas del paraíso a Famous. El cantante de Bormujos llegaba desde atrás, pletórico, flow aljarafeño, y pasó por las dos chenoas que se disputaban el título. Roberto Leal alzó a un paisano que po ajustado margen, un 1%, venció a las dos rivales de la terna final. Un 36% frente al 35% de una Alba Reche que durante semanas parecía la más segura y más respaldada. Una falta de respaldo que fue lo que sufrió la gaditana Julia, quinta de una promoción en la que hubiera merecido un puesto más destacado. Además de las polémicas que se fueron encadenando, en un talent televisivo de redes pegajosas hay factores casi invisibles que también influyen.

En el caso de Famous el factor era evidente: era el que más transmitía. Esta re-versión de Rosa de España, un tipo con ganas de mejorar y con ansias sanas de triunfar, se ha llevado los 100.000 euros de premios. El acceso al título lo hizo con And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson. Es un digno sucesor de Amaia, que presentaba su primera canción de su andadura en solitario. Ojalá Famous no tenga que ir a Eurovisión. Ana Torroja, que siempre estuvo lejos de tentaciones europeas, le espetó al nigeriano-andaluz: "eres gigante, una bestia en el escenario. Lo tienes de fábrica, innato". Noemí Galera, tras tantas semanas de sufrimientos, anda contenta. Aún tiene que lidiar con el encargo de llevar a alguno de sus alumnos hasta Tel Aviv. Y de paso, un especial navideño.

Déjame ser, de Manolo Carrasco, no fue suficiente para Julia, que se quedó sin final al recibir sólo el 10%. A su lado, con el 12%, estaba la incomprensible Sabela. Aparte de cantar en su gallego natal fue una sorpresa que siguiera semanas y semanas dentro del ajo.

Los tres finalistas se jugaron el título con los temas de la gala 0. 92 días después Famous, con fe, con Faith, había sido quien más había aprovechado la oportunidad. Sí, fue sólo un 1% de victoria, lo justo para un justo triunfo.

Las polémicas de OT 2018

En estas semanas pese a la frialdad de la mayoría de las galas OT copó titulares e hilos de twitter por motivos satélites. Entre ellos, el plante de los concursantes en el canal 24 horas porque querían irse de marcha, el "mariconez" de la canción de Mecano Quédate en Madrid, la salida de Itziar Castro como profesora de interpretación y la reincorporación de Los Javis, el calentón del novio de María y lo último, la queja de María y Natalia por no recibir durante semanas asistencia psicológica. Lo penúltimo, Dave y África sin canción eurovisiva y la triple candidatura del mimado Miki. OT ha venido reflejando la piel fina que se nos ha quedado en este siglo XXI. Será el cambio climático.