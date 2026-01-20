'Los Simpson' cumple 35 años en España, la serie que se la cargó el independentismo catalán

En este 20 de enero se han cumplido 35 años desde que la rupturista serie de animación Los Simpson se estrenó en España, en TVE. Fue en La 2 (por entonces la Segunda Cadena), el 20 de enero de 1991. Llegaba con bombo sobre su innovación y dejó en aquel momento cierto regusto de decepción en el espectador media. No era una serie "de dibujos animados", pensadas en el gag fácil y dirigida a un público infantil, lo más habitual hasta entonces pese al anime japonés. Ni tampoco era la telecomedia amable, arquetípica, blanca y maniquea que llegaba desde EEUU. Lo más arriesgado que se había asomado por la parrilla generalista había sido Alf y no tenía nada que ver con la afable sabiduría (y ñoñería) del referente de entonces, Bill Cosby, jurado enemigo en la vida real de los de Springifield. Al cabo de pocos años el tiempo puso a cada uno en su stio.

Las criaturas amarillas de Matt Groening se indigestaron al público generalista que se asomó a un esperado estreno del primer programa que reunía a las musas de la Movida y de Almodóvar. Era un magacin nocturno con estilo moderno, postureo instagrameable para la época, que se llamó Estrés, conducido por Rossy de Palma, Loles León y Bibiana Fernández. Un trío de humor, entrevistas y actuaciones. Entre medias, Los Simpson. En principio solo una minoría se embelesó con la familia de Marge. Al poco de insistir, fue lo que se quedó a solas en la parrilla y el programa pasó al olvido con la indiferencia con se manejó.

Homer y su famiia habia aparecido como cortos en EEUU en The Tracey Ullman Show, con su primera aparición el 19 de abril de 1987, en el novato y derechoso canal Fox. Dos años y medio después, con su especial de Navidad, saltaban como serie propia. Lo de Tracey Ullman, por cierto, también fue un regalo noctámbulo para La 2 de principios de los 90.

Los Simpson se estrenaba como serie el 17 de diciembre de 1989 y en enero abordaba su primera temporada. Con unos personajes de un color chillón que no pasaba desaparecibido en pleno zapping, lo que añadió audiencia despistada en un principio. En TVE se fueron haciendo un sitio en lo que era la parcela infantil tradicional, una serie que a fuerza de repetir sus dos primeras temporadas se consolidó en La 2.

Parte de ese éxito en España es un aspecto que la convierte en legendaria entre las distintas generaciones: el doblaje dirigido por Carlos Revilla, voz además de Homer en sus primeras diez temporada. Falleció en 2000 y su huella queda en unos diálogos acentuados con golpes de estilo cheli, de expresiones nuestras, que convierten en la versión española en la más admirada por los creadores de la animación original. El ejemplo de esa adaptación española, el "cómeme los calzoncillos" de la versión USA al "multiplícate por cero" que ha quedado por la frase más memorable. Revilla dirigió el doblaje de los episodios de las séptima, octava temporada, donde se apiñan los más celebrados de sus ya casi 40 años de episodios. Los Simpson ahora son un producto de la factoría Disney. Se emiten en Fox en EEUU y sus casi 800 entregas se pueden visionar en Disney +.

Carlos Ysbert es quien pone voz a Homer y Margarita de Francia se incorporó a hacer de Marge. Desde 1991 Sara Vivas es quien dobla a Bart (la voz juvenil por excelencia en otras series y spots) e Isatxa Mengíbar, Lisa. Hace un par de semanas aparecían en la gala de las preuvas de Neox.

En 1994 la serie vivió su gran momento con la redifusión en bucle de sus capítulos (tres de una tacada) en las tardes Antena 3. El público veía y requetevía los episodios, daba igual las veces que se reponían, mientras TVE, que hacía lo propio con el drama Verano Azul se criticaba de lo lindo. Desde el 4 de mayo de 1998 los ya rentabilizados Simpson se instalaron definitivamente en la sobremesa de Antena 3 y los episodios llegaban a ser lo más visto del día en jornadas veraniegas. No bajaban de los dos millones de espectadores, con sus dos entregas machacadas. Estuvieron más de 20 años ahí.

Con los años tal constancia frente a un uso de otras pantallas por los jóvenes que habían sustentado las reposiciones iba menguando en cifras la serie que parecía inamovible. Y su 'expulsión' de Antena 3 fue por motivos políticos, por la actualidad. Con la oleada independentista catalana ante el referéndum del 1 de octubre la actualidad cubrió la parilla matinal y Espejo público enlazaba con las noticias de sobremesa, que se convirtieron desde entonces en el informativo líder de la franja. Carles Puigdemont, a su manera, cambió la televisión en España. Los Simpson recaló en Neox, donde ya reponían por la mañana y el concurso de La ruleta de la suerte pasó a las dos de la tarde encontrándose con más público y aumentando su cuota y su hábito. Homer salió por la puerta de atrás pero sigue persistiendo en Neox con tantos capítulos producidos en este siglo sin la fortuna de las primeras temporadas.

Los Simpson se extiende por inercia en Estados Unidos y va sumando capitulos en Disney + por acumulación. Se acerca a las 800 entregas (todo un hito en una serie de animación semanal), con 37 temporadas en Fox y con 36 temporadas estrenadas en Atresmedia. Y todo nació hace 35 años, con mucho ruido, pocas nueces en aquel momento, pero un nogal que es incombustible.