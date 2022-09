La sorprendente confesión religiosa de Ruth Lorenzo en 'MasterChef Celebrity'

La vida de Ruth Lorenzo es apasionante no sólo por su trayectoria musical, convertida en un fenómeno en el Reino Unido a raíz de su participación en Factor X. La juventud de la intérprete de Eurovisión con Dancing in the rain, en 2014, está jalonada por episodios dramáticos por las dos rupturas de sus padres. Seu madre se marchó a Utah cuando ella era niña porque precisamente una pareja de mormones evitó que la madre abortara años antes. Iba a ser su refugio para remontar.

La familia de Ruth es de confesión mormona y es la religión que ella siguió durante parte su vida. Ahora no es practicante, pero esta fe protestante es con la que se ha criado. "Mi familia es mormona y yo crecí dentro de la religión, pero soy rebelde", confesó en la primera prueba de MasterChef Celebrity anoche en La 1, en la que los participantes debían alimentar la energía para confeccionar su primer plato generando electricidad con una bicicleta estática. También confesó que durante años ha librado una batalla contra la bulimia y la anorexia.

El pasado en Utah, con una juventud prolongada en el Reino Unido, marcan la vida de Ruth, pero no olvida sus orígenes murcianos y de ahí que para esta prueba en el programa eligiera un arroz al estilo de la zona, un arroz de La Puebla, enclave cercano a Cartagena donde pasó otros cinco años. Un reconocimiento a los que cultivan arroz.

Con este plato basado en sus recuerdos recibió el respaldo del jurado y la murciana se fajó posteriormente en la prueba por equipos en Elche. Junto a Lorena Castell es de las concursantes más firmes para ir destacando con las semanas y crecer.